A- A+

rede social Twitter diz que parte de seu código-fonte vazou na internet Rede social pediu a retirada das informações de plataforma usada por desenvolvedores de software. É mais um problema para a rede, avaliada em US$ 20 bi, menos da metade do que Musk pagou

Partes do código-fonte do Twitter, o código de computador no qual a rede é executada, vazou on-line, vazaram na internet, de acordo com um documento legal, em uma rara e importante exposição de propriedade intelectual enquanto a empresa tenta reduzir problemas técnicos e mudar sua sorte nos negócios sob o comando de Elon Musk.

Na última sexta-feira (24), o Twitter agiu para remover o código vazado, enviando um aviso de violação de direitos autorais ao GitHub, uma plataforma de colaboração on-line para desenvolvedores de software onde o código foi postado, de acordo com o documento. A GitHub atendeu e derrubou o código naquele dia. Não ficou claro quanto tempo o código vazado permanece on-line, mas há sinais de que tenha ficado público por alguns meses.

O Twitter também pediu ao Tribunal Distrital dos EUA para o Norte da Califórnia que ordene ao GitHub que identifique a pessoa que compartilhou o código e qualquer outro indivíduo que tenha baixado as informações, de acordo com o documento.

Investigação interna

A rede social lançou uma investigação sobre o vazamento e executivos que tratam da questão supõem que o responsável tenha deixado a empresa sediada em São Francisco no ano passado, de acordo com duas pessoas a par da investigação interna informaram ao New York Times. Desde que Musk comprou o Twitter em outubro por US$ 44 bilhões, cerca de 75% dos 7.500 funcionários foram demitidos ou pediram para deixar a empresa.

Executivos só tomaram conhecimento do vazamento do código recentemente, segundo fontes a par da investigação. Uma preocupação é que o código inclua vulnerabilidades de segurança que possam dar a hackers ou outras partes interessadas meios para extrair dados dos usuários ou derrubar o site, afirmam.

Dano financeiro

Para o Twitter, o vazamento também se soma aos crescentes desafios estruturais e financeiros. Musk tem tentado virar o jogo na rede social nos últimos meses por meio de corte de custos, tentativa de lançamento de novas ferramentas e trazendo de volta usuários que haviam sido banidos no passado. Mas as interrupções do serviço aumentaram, enquanto os anunciantes - a principal fonte de receita da empresa - temem exibir anúncios no site.

A turbulência causou dano financeiro. Na sexta-feira, Musk disse em e-mail aos empregados que o Twitter estava avaliado em cerca de US$ 20 bilhões, uma queda de mais de 50% em relação ao valor pelo qual ele comprou a empresa.

Musk não respondeu aos pedidos de comentário do New York Times sobre o vazamento do código-fonte. A plataforma GitHub se recusou a comentar a decisão de retirar o código do ar, mas publicou o pedido do Twitter para retirada em seu site.

Veja também

índices Confiança do consumidor sobe 2,5 pontos em março