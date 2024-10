X diz que pagou multas impostas por Moraes e que enviou comprovação ao STF

A rede social X afirmou que pagou as multas de R$ 28,6 milhões impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e que já encaminhou uma petição comprovando a quitação à Corte nesta sexta-feira.

O pagamento ocorreu após a empresa ter suas contas bancárias desbloqueadas pelo Banco Central, e de receber recursos vindos do exterior.

(Matéria em atualização)