REDE SOCIAL Twitter vai repassar a criadores de conteúdo parte da receita com anúncios na plataforma No entanto, isso só estará disponível para perfis verificados e que alcancem alguns números

Criadores de conteúdo no Twitter receberão parte da receita com os anúncios vistos nas respostas a seus tuítes, informou ontem a empresa. Mas não será simples: é preciso ter mais de 5 milhões de interações mensais nos tuítes, por três meses consecutivos, e assinar o serviço de verificação da plataforma.

O usuário Farzad Mesbahi (que tem selo de verificação) comentou em relação a esse critério: "Quanto mais haters você tiver, mais dinheiro você ganha." O bilionário Elon Musk, dono do Twitter, replicou: "Justiça poética."

Também será necessário atender a determinados critérios. Conteúdo sexual, por exemplo, está fora, apesar de ser permitido no Twitter. Também não será possível monetizar conteúdo sobre esquemas de pirâmide ou de enriquecimento rápido, violência, apostas, drogas e álcool.

De acordo com o site TechCrunch, Musk estima que a primeira leva de pagamentos chegará a US$ 5 milhões, considerando anúncios desde fevereiro. Os recursos serão distribuídos por meio da plataforma de pagamentos Stripe.

Desde que foi comprado por Musk, em outubro do ano passado, o Twitter demitiu cerca de 80% de sua equipe e até atrasou o pagamento do aluguel. A empresa ainda enfrenta uma ação judicial de US$ 500 milhões por não ter pago as rescisões dos funcionários demitidos.

