Usinas UAPNE25 - Usinas de Alta Performance Nordeste reúne maiores referências do setor no Recife Evento discute sobre os principais desafios e futuro do ramo bioenergético nesta quarta (26) e quinta (27)

Reunindo grandes players e especialistas do setor sucroalcooleiro nesta quarta-feira (26), o Congresso UAPNE25 - Usinas de Alta Performance Nordeste, em seu primeiro dia, debate ambiente de construção de estratégias para o futuro do setor bioenergético. O evento, realizado pelo ProCana Brasil, acontece no Hotel Grand Mercure Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e segue até a quinta-feira (27).

Com uma extensa programação, os painéis temáticos apresentados trazem desde a perspectiva estratégica de líderes do setor até discussões técnicas sobre eficiência industrial e agrícola, gestão de pessoas, impacto socioeconômico das cooperativas e soluções sustentáveis para a cadeia produtiva.

O CEO do ProCana Brasil e organizador do evento, Josias Messias, reforçou que o congresso é a chance de dar visibilidade para as usinas que estão transformando esses desafios em oportunidades.

“Estamos começando hoje o UAPNE 2025 - Usinas de Alta Performance da região Nordeste. E por que nós estamos realizando esse evento? Porque o mundo passa por uma profunda transformação e o Nordeste não é diferente. Aqui talvez mais porque os desafios são maiores. E nesse sentido, nós criamos um palco para apresentar as usinas que estão transformando esses desafios em inovação e oportunidade”, reforçou.

