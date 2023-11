Uber Adolescentes chega ao Brasil: responsáveis poderão acompanhar viagens de menores

A- A+

Usuários do aplicativo Uber no Brasil começam a ter acesso a partir desta quarta-feira (1º) a uma nova função do app: o Uber Adolescentes. O novo recurso permite que menores entre 12 e 17 anos tenham uma conta no app e que seus responsáveis acompanhem seu deslocamento em tempo real e tenham acesso a outras informações da viagem.

O Uber Adolescentes por enquanto está disponível nas cidades de Campinas (SP), Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Sorocaba (SP) e São José dos Campos (SP). Fora do Brasil, o mecanismo já foi lançado nos Estados Unidos e no Canadá.

De acordo com a empresa, a funcionalidade nasceu como uma alternativa a necessidade dos mais jovens se deslocarem nas cidades com segurança.

Para ser utilizado, o responsável deve enviar um convite para o adolescente por meio do seu perfil familiar. Em seguida, o jovem receberá um link para baixar e criar uma conta de adolescente e concluir o processo obrigatório de conteúdo educativo de segurança.

A conta do menor ficará vinculada à do responsável. Depois disso, os adolescentes podem começar a solicitar viagens por conta própria. Veja o passo a passo abaixo:

- Toque na aba Conta;

- Em seguida, vá em Família para criar um Perfil Familiar;

- Toque em Convidar membro da família > Adolescente > Escolher contato;

- Depois, selecione o nome nos contatos;

- Confira se as suas informações de pagamento estão atualizadas antes que o adolescente solicite a primeira viagem;

- Depois disso, o adolescente receberá um convite por SMS e precisará concluir o cadastro obrigatório de segurança;

- A partir de então, o adolescente poderá fazer a primeira viagem.

Com a conta criada no Uber Adolescentes, toda vez que o jovem solicitar uma viagem, os responsáveis receberão atualizações em tempo real, além de terem a opção de acompanhar a viagem, desde o embarque até o desembarque, e até entrar em contato com o motorista, caso necessário, por meio de uma ligação.

Ao utilizarem o app, os adolescentes também terão acesso a recursos de segurança já utilizados pela plataforma, como confirmação da viagem por código e, após confirmação do aceite, gravação de áudio de todas as viagens, informou a Uber.

