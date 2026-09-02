Uber anuncia demissão de 10% de sua força de trabalho em todo o mundo
Cortes visam tornar a plataforma mais simples e rápida, informa empresa
A plataforma Uber anunciou, nesta quarta-feira (2), que vai demitir cerca de 10% de sua força de trabalho como parte de uma ampla reorganização na qual também deixará dois países africanos, em plena fase de investimentos em robotáxis independentes.
A Uber tem aproximadamente 34 mil funcionários e opera em segundo mais de 70 países, uma apresentação recente na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).
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“Hoje, estamos realizando uma série de mudanças organizacionais significativas em toda a Uber”, disse o diretor-executivo da empresa, Dara Khosrowshahi, em mensagem aos funcionários.
“Como resultado, reduziremos o tamanho da nossa equipe em aproximadamente 10%”, acrescentou.
A empresa informou que as demissões têm como objetivo tornar a plataforma "mais simples e rápida" e reduzir os atrasos de progressão.
“Uma organização mais ágil representará uma clareza maior na atribuição de responsabilidades, decisões mais rápidas e mais tempo dedicado a construir em vez de coordenar”, destacou a mensagem.
A Uber também anunciou, quarta-feira, que encerrará nestaá os seus negócios na Nigéria e no Uganda, depois de ter partido para a Tanzânia no começo deste ano.
Mais de 3 mil demissões
Com estas mais de 3 mil demissões, a Uber busca sobretudo “eliminar níveis hierárquicos” e “simplificar as estruturas das equipes”.
"Nos últimos mais de anos, a Uber experimentou um crescimento exponencial (...) Nós nos tornamos uma empresa muito maior e mais sólida. Mas esse crescimento também foi acompanhado por uma complexidade maior", destacou Khosrowshahi.
Fundada em 2009, a Uber transformou o setor de transporte urbano ao entrar em mercados dominados por táxis e empresas de carros privados, permitindo que as pessoas usassem seus próprios veículos para transportar outras pessoas.
Desde então, a companhia se expandiu de forma significativa, inclusive para serviços de entrega, especialmente de alimentos e produtos de varejo, bem como para serviços de mensageiros em curtas distâncias.
Os motoristas da Uber recebem uma remuneração variável de acordo com o país, e muitos têm reclamação de não receber uma indenização adequada pelo seu trabalho e pelo uso de seus veículos.
A companhia encerrou completamente seus serviços em alguns países.
Robotáxis
“As mudanças que estamos implementando hoje têm dois objetivos: simplificar e acelerar o funcionamento da Uber, e criar uma margem de manobra maior para investir em nosso futuro”, assegurou seu diretor-geral.
Analistas da Wedbush Securities avaliam que esta onda de demissões permitirá à empresa economizar cerca de 1,75 bilhão de dólares (R$ 8,97 bilhões) ao ano.
A Uber não divulgou números, mas indica que quer reorientar seu capital para "inovar" em suas "atividades principais e (...) construir o futuro da condução autônoma".
A empresa tem o projeto de desembolsar até 10 bilhões de dólares (R$ 51 bilhões) nos próximos anos em veículos autônomos, o equivalente a seu lucro líquido de 2025.
Para fazer robotáxis circulares sem motoristas, já se associou a várias startups como a croata Verne e a britânica Wayve.
A plataforma também prevê a compra de até 50 mil robotáxis da fabricante de veículos elétricos Rivian, com a qual fechou uma parceria.
No começo de agosto, o diretor financeiro da Uber informou que os compromissos de compra já chegam a aproximadamente 120 mil veículos de diferentes marcas.
A ação da Uber operou em alta de 2,25%, a 76,93 dólares, em Wall Street às 16h50 GMT (13h50 de Brasília).