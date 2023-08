Uber bate recorde de passageiros e tem primeiro lucro operacional da história: US$ 326 milhões

A- A+

A Uber divulgou nesta terça-feira (1°) seu balanço financeiro do último trimestre e, pela primeira vez desde que a empresa foi fundada, em 2009, registrou lucro operacional, de US$ 326 milhões.

O lucro operacional desconta gastos e receitas atípicos e mede a eficiência da empresa em suas operações, ou seja, na sua atividade fim. O lucro total do Uber foi de US$ 394 milhões, resultado muito melhor do que a previsão do mercado - analistas estimavam que a empresa registraria um prejuízo de US$ 49,2 milhões.

A Uber também registrou um recorde no montante de viagens, que aumentaram 26% em relação ao trimestre anterior. Também foram recordes o total de reservas e o número de motoristas ativos na companhia. Com os resultados, as ações da empresa operavam em alta de 3,7% nas negociações prévias à abertura da Bolsa de Nova York.

"Essas conquistas foram alcançadas por meio de uma combinação de disciplina no planejamento, um público recorde e forte engajamento", disse, em nota, o CEO da empresa, Dara Khosrowshahi.

O primeiro lucro operacional da Uber marca uma virada histórica na companhia, cujos resultados se mostraram resilientes num cenário de alta da inflação - os consumidores seguem dispostos a pagar mais pelo transporte e para entrega de comidas mesmo após o fim dos efeitos da pandemia.

A empresa também conseguiu atrair mais motoristas, que hoje estão em um número 33% maior do que há um ano atrás e em patamar superior ao dos níveis pré-pandemia. E, nos Estados Unidos, vem lançando novos recursos, como um serviço de transporte para adolescentes, a possibilidade de fazer reservas de viagens em grupos e para convidados, além de amenidades como mensagens de vídeo para envio de presentes e passeios de barco.

Veja também

voa brasil Lula pretende baratear viagens para aposentados, empregadas domésticas e outros grupos