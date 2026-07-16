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TECNOLOGIA Uber compra Delivery Hero por US$ 14,8 bilhões e avança em entregas de comida Gigante de mobilidade será agora a segunda maior em delivery fora da China ao comprar participação majoritária em empresa europeia, incluindo fatia que era da Prosus, dona do iFood

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O Uber comprou nesta quinta-feira a empresa alemã Delivery Hero por US$ 14,8 bilhões, criando assim o maior grupo de entrega de comida fora da China e buscando conter o avanço de rivais nos Estados Unidos e na Europa.

O mercado global de delivery fora da China era, até então, liderado pela Just Eat, controlada pela holandesa Prosus — dona no Brasil do iFood— pela americana DoorDash (DASH.O). A aquisição da Delivery Hero, empresa na qual a Prosus também detinha participação de 17%, vai dar ao Uber acesso ao serviço de entrega de comidas a 50 países.

Em uma transação separada, a empresa de investimentos SSW Partners vai comprar as operações da Delivery Hero em outros 14 mercados por cerca de US$ 1,6 bilhão e administrará esses negócios até encontrar outros compradores. Entre esses mercados, estão Áustria, Noruega, Espanha e Suécia. Essa foi uma estratégia para tentar aliviar a pressão de órgãos de defesa da concorrência e viabilizar a aprovação da venda para o Uber.

Ainda assim, o acordo deve enfrentar um processo regulatório complexo, já que a combinação dos negócios entre Uber e Delivery Hero resultará em uma plataforma presente em 99 países, com um volume financeiro de transações (pagamentos por corridas ou entregas) combinado de US$ 236 bilhões em 2025.

"Juntos, praticamente dobraremos o número de mercados onde oferecemos tanto serviços de mobilidade quanto de entrega", afirmou o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, em comunicado conjunto.

O Uber já era o maior acionista da Delivery Hero e condicionou a conclusão do negócio à aceitação dos demais acionistas na proporção de pelo menos 50% mais uma ação da empresa. A transação, apoiada pela diretoria executiva e pelo conselho de supervisão da Delivery Hero, deve ser concluída no segundo semestre do próximo ano.

O valor de US$ 14,8 bilhões representa um prêmio de 34% sobre o o preço médio das ações da Delivery Hero negociadas em Bolsa nos últimos três meses. O valor também ficou 9% acima do fechamento de quarta-feira e aproximadamente 40% acima da cotação anterior ao início das especulações sobre o negócio.

O acordo ampliará a presença do Uber Eats na Europa, Oriente Médio, Ásia e América Latina.



Compromissos da Prosus abriram caminho para o negócio

A oferta da Uber só foi possível, em parte, por causa dos compromissos assumidos pela Prosus junto à Comissão Europeia para obter aprovação da compra da Just Eat Takeaway. Como condição, a empresa holandesa precisou reduzir sua participação de 26,5% na Delivery Hero, segundo pessoas familiarizadas com a operação.

Uma dessas fontes descreveu a Prosus como uma "vendedora por obrigação", afirmando que a venda ocorreu para atender às exigências regulatórias, e não por decisão estratégica.

Na prática, essa medida abre caminho para que uma empresa americana assuma o controle de um dos maiores grupos europeus de entrega de comida, apesar da ambição declarada da União Europeia de fortalecer campeãs tecnológicas do continente.

Anos de consolidação no setor

O mercado de entrega de comida fora da China deixou de ser um cenário fragmentado, impulsionado pela pandemia, para se tornar um setor altamente concentrado nas mãos de poucos operadores globais.

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Essa consolidação foi impulsionada pela desaceleração dos pedidos após os picos registrados durante a pandemia e pela pressão para aumentar as margens de lucro diante do maior escrutínio regulatório sobre as condições de trabalho dos entregadores.

Nos últimos anos, esse movimento levou:

o Uber a comprar a Postmates;

a DoorDash a adquirir Wolt e Deliveroo;

a Just Eat a se fundir com a Takeaway.com e comprar a Grubhub;

e a Delivery Hero a expandir seus negócios com aquisições como Glovo e foodpanda.

Com a nova operação, Uber e DoorDash passam a ser os principais líderes globais do setor.

— Unir forças com um parceiro forte neste momento é a decisão certa para que a Delivery Hero garanta sua competitividade no futuro — afirmou a presidente do conselho de supervisão da empresa, Kristin Skogen Lund.

Sede em Berlim e compromisso de não demitir

Fundada em Berlim em 2011, a Delivery Hero cresceu rapidamente por meio de aquisições e se tornou uma das maiores empresas de entrega de comida do mundo, embora tenha deixado alguns mercados para concentrar esforços na rentabilidade.

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Como parte do acordo, o Uber comprometeu-se a investir € 2 bilhões na Alemanha até 2031 e concordou em manter a sede da Delivery Hero em Berlim e preservar sua força de trabalho pelo menos até 2029.

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