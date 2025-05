A- A+

Uber e iFood fazem parceria para integrar pedidos de corrida e comida no Brasil Clientes dos dois aplicativos poderão pedir comida ou corridas no mesmo canal

A gigante de transporte por aplicativo Uber e o serviço de entregas iFood, estão se unindo para integrar seus serviços nos respectivos aplicativos no Brasil, em um movimento estratégico para expandir sua presença em um mercado onde a Meituan, da China, e a Didi Global Inc. estão investindo para desafiar a liderança do aplicativo de delivery brasileiro.

Apoiados pela Prosus NV, dona do iFood, os aplicativos das duas empresas vão integrar pedidos. Clientes da Uber poderão acessar os serviços de entrega de restaurantes, supermercados, farmácias e conveniências do iFood diretamente no aplicativo da Uber enquanto os usuários do iFood poderão solicitar viagens da Uber diretamente pela interface do app de delivery, informaram hoje as empresas em um comunicado.

Não haverá mudanças nos programas de assinatura paga de nenhuma das empresas, embora elas tenham concordado em explorar "iniciativas conjuntas de assinaturas pagas em um futuro próximo".

— Hoje, apenas cerca de metade dos clientes do iFood e da Uber no Brasil utilizam ambas as plataformas — disse o diretor executivo da Uber, Dara Khosrowshahi.

Brasil é decisivo para Uber

Segundo o executivo, a integração bidirecional permitirá que "milhões de consumidores" planejem seu trajeto e façam pedidos de refeições sem trocar de aplicativo, segundo o comunicado.

A Uber afirmou que o Brasil é um dos seus maiores mercados de entrega ainda inexplorados, ao lado da Turquia e da Índia. Aquisições têm sido parte de sua estratégia de expansão internacional, com a Uber anunciando, no início deste mês, a compra de uma participação majoritária na plataforma de entregas turca Trendyol Go.

Keeta vem aí para desafiar iFood

No entanto, a parceria com o iFood, líder de mercado em entregas on-line no Brasil, é uma abordagem menos custosa do que uma possível aquisição na região.

A realização desse acordo pode ajudar a fortalecer a posição das duas empresas no Brasil, onde a concorrente chinesa Meituan se comprometeu, há poucos dias, a investir US$ 1 bilhão para lançar seu aplicativo de entregas Keeta.

O aplicativo de transporte chinês Didi também tem uma presença substancial no Brasil, após adquirir o aplicativo local 99 em 2018.

— A consolidação nas entregas de alimentos está se acelerando, com quatro líderes globais posicionados para dominar com escala, capital e vantagem de custo: DoorDash, Uber, Meituan e Prosus — afirmou a Bloomberg Intelligence em uma nota nesta quarta-feira.

O iFood processa mais de 120 milhões de pedidos por mês por meio de um ecossistema que inclui 360 mil entregadores e 400 mil estabelecimentos parceiros, operando em aproximadamente 1.500 cidades no Brasil, de acordo com o comunicado.

União similar nos EUA

A parceria entre Uber e iFood ecoa um acordo que a Uber firmou com a empresa de entrega de alimentos dos EUA, Instacart, no ano passado, para expandir sua base de clientes no mercado de entrega de restaurantes nos Estados Unidos, atualmente liderado pela DoorDash Inc.

A DoorDash também tem buscado ativamente a expansão global, principalmente na Europa. No início deste mês, ofereceu a compra da empresa britânica de entregas Deliveroo Plc por cerca de £ 2,9 bilhões (US$ 3,9 bilhões).

