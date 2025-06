A- A+

TRANSPORTE Uber faz parceria com a Loggi para serviço de entregas nacionais de pacotes Lançado primeiro em Campinas (SP) e Curitiba (PR), serviço será gradualmente expandido para outras regiões do país

Em uma estratégia para avançar no setor logístico no Brasil, a Uber anunciou nessa terça-feira que passará a oferecer entregas de pacotes entre diferentes cidades e estados. A iniciativa, feita em parceria com a Loggi, poderá ser acionada diretamente pelo aplicativo

O serviço expande a atuação do Uber Flash, criado durante a pandemia para entregas em uma mesma cidade, e marca a entrada da plataforma no segmento de envios intermunicipais e interestaduais por meio da infraestrutura logística da Loggi.

Inicialmente disponível em Campinas (SP) e Curitiba (PR), o serviço deve ser gradualmente expandido para outras cidades nos próximos meses. A entrega poderá ser feita nos 5,5 mil muncípios do país.

Para utilizar o Flash Nacional, o remetente vai acessar a aba de envios no aplicativo do Uber, inserir o endereço de destino e as dimensões do pacote. Depois, precisa agendar o horário da coleta, que será feita pela Loggi e entrará na operação e na malha da empresa. Toda a entrega poderá ser acompanhada pelo aplicativo da Uber.

Os pacotes devem pesar até 30 kg e ter, no máximo, 100 cm por lado (com soma total de até 200 cm), sendo obrigatória a embalagem em caixa de papelão ou material similar.

A nova modalidade cria uma alternativa privada aos serviços tradicionais dos Correios, especialmente para pequenas empresas e envios pessoais de longa distância. “A parceria com a Loggi fortalece nossa estratégia de ampliar o Uber Flash para entregas nacionais, conectando pessoas e empresas de forma rápida, segura e eficiente”, afirmou Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, em nota.

O Flash Nacional se soma a outras modalidades já disponíveis dentro da vertical de entregas da Uber, como o Uber Flash Moto, lançado em 2021, e o Flash Utilitário, voltado para o transporte de objetos maiores.

Veja também