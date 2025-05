Uber lança versão simplificada do aplicativo para facilitar mobilidade de pessoas idosas

A- A+

O Uber lançou uma versão simplificada de seu aplicativo de transporte para facilitar a mobilidade de pessoas mais velhas, o mais recente movimento para lidar com sua rival, a Lyft, que pretende lançar um recurso semelhante ainda este ano.

De acordo com a empresa, a versão simplificada inclui texto maior, destinos salvos mais fáceis de encontrar e menos botões na tela inicial do que o aplicativo tradicional do Uber. O recurso começará a ser testado a partir desta quinta-feira em Phoenix, no estado do Arizona, e em Orlando, na Flórida, com expansão para outras cidades nas próximas semanas.

O gigante do transporte por aplicativo também está ampliando os perfis familiares disponíveis, que antes incluíam apenas adultos e adolescentes, para agora incluir também idosos.





Embora o recurso seja voltado principalmente para pessoas mais velhas, ele estará disponível nas configurações de acessibilidade do app para qualquer usuário nessas regiões.

“O transporte, de forma geral, é uma das maiores barreiras para a independência à medida que as pessoas envelhecem”, disse Briana Gilmore, chefe de políticas globais de acessibilidade do Uber. A empresa vem desenvolvendo o produto desde o verão passado com o objetivo de “reduzir essa lacuna expandindo os recursos de acessibilidade como um todo”, acrescentou.

Segundo a Bloomberg News, a Lyft também está se preparando para lançar um recurso semelhante este ano, enquanto as rivais do setor de transporte por aplicativo ampliam suas ofertas para atender a diferentes perfis de clientes.

Em maio do ano passado, o Uber introduziu uma opção de cuidador sem restrição de idade, permitindo que cuidadores paguem, agendem e acompanhem corridas em nome de outras pessoas.

Assim como na opção já existente para adolescentes, usuários do aplicativo que gerenciam um perfil familiar poderão intervir quando necessário, agendando corridas para a pessoa idosa, editando locais salvos, definindo um método de pagamento compartilhado — inclusive cartões Medicare Flex — ou ligando para os motoristas em nome do passageiro durante a viagem.

No entanto, um porta-voz da empresa informou que os motoristas que atenderem idosos não passarão por uma triagem adicional, como ocorre com os que transportam menores desacompanhados.

Também não haverá exigências específicas de acessibilidade para os carros que atenderem idosos durante o teste inicial. No entanto, os motoristas já devem ter concordado em transportar animais e cumprir as leis de acessibilidade como condição para se cadastrarem na plataforma, segundo o porta-voz.

O serviço ainda poderá sofrer alterações, já que a empresa afirmou estar “coletando ativamente o feedback dos clientes para ajudar a moldar a experiência do produto” durante o período de testes.

