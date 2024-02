Uber libera função Adolescentes para todo o Brasil; saiba como configurar o recurso

A- A+

Desenvolvido para possibilitar o uso do aplicativo de mobilidade da Uber por adolescentes entre 12 e 17 anos, o recurso Adolescentes será liberado para todo o Brasil a partir desta terça-feira (27).

A função, que estava em fase de testes no País desde outubro de 2023, permite que os adolescentes solicitem suas próprias viagens, com supervisão do responsável.

Com o recurso, toda vez que o adolescente solicitar um deslocamento, seus responsáveis receberão atualizações em tempo real. Dessa forma, eles poderão acompanhar a viagem desde o embarque até o desembarque. Além disso, também será possível ligar para o motorista se for preciso.



Os adolescentes também terão acesso aos recursos de segurança do aplicativo como confirmação da viagem por código (U-Código), gravação de áudio de todas as viagens (U-Áudio) e uso de dados de GPS para detectar se há mudança de rota ou parada inesperada (U-Ajuda).

Os recursos são padrão para essas contas e não podem ser desligados pelo adolescente, pelo motorista parceiro ou pelos responsáveis.

"Sabemos que os pais ou responsáveis não conseguem levar os filhos adolescentes para todas suas atividades sempre, e que o transporte por aplicativo pode ser uma alternativa mais segura para as pessoas se deslocarem. Com o Uber Adolescentes, os responsáveis terão visibilidade do uso do aplicativo pelos jovens todo o tempo", explicou Silvia Penna, diretora geral da Uber no Brasil.

Saiba como configurar a conta Uber Adolescentes:

O processo deverá ser feito por meio de um perfil familiar no aplicativo da Uber;

Para acessar a opção, o usuário deve clicar em conta e buscar o botão família e adolescentes;

Em seguida, ele deverá clicar na opção adicione um novo membro e selecionar se ele é adulto ou adolescente;

O jovem convidado vai receber um link para baixar o app no seu celular, criar sua nova conta de adolescente e concluir o processo obrigatório de conteúdo educativo de segurança;

A conta do jovem ficará automaticamente vinculada à do responsável;

Após essa etapa, ele poderá começar a solicitar viagens por conta própria.





Veja também

IMPACTO Custo das mudanças climáticas é de US$ 22 bi por ano, afirma presidente do BID