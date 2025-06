Uber negocia com ex-CEO para compra da unidade da Pony AI, de veículos autônomos, diz jornal

A- A+

A Uber Technologies está em negociações com seu ex-CEO Travis Kalanick para ajudar a financiar a aquisição da unidade americana da empresa chinesa de veículos autônomos Pony AI, informou o New York Times. As ações de ambas as empresas dispararam nas negociações desta quinta-feira.

As negociações ainda são preliminares, segundo o Times, citando duas pessoas não identificadas. Kalanick assumiria a liderança da Pony caso o acordo se concretize, ao mesmo tempo em que continuaria à frente de sua empresa atual, a CloudKitchens, segundo essas fontes.

Os detalhes financeiros da possível transação não foram divulgados, de acordo com a reportagem.

As ações da Uber e os recibos de ações da Pony AI negociados nos EUA atingiram as máximas após a divulgação da notícia, com os papéis da Uber subindo até 3,8% e os da Pony, até 21%.

Um porta-voz da Uber se recusou a comentar sobre as negociações. A Pony AI, Kalanick e a CloudKitchens não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

Kalanick foi afastado do cargo de CEO da Uber em 2017 e deixou o conselho em 2019, encerrando, na época, seus últimos vínculos com a empresa que fundou.

A Uber tem se movimentado rapidamente no último ano para provar que pode ser a principal plataforma comercial para fabricantes de veículos autônomos, mesmo tendo mudado sua estratégia de desenvolver essa tecnologia internamente — como fazia na época de Kalanick — para formar parcerias.

A empresa firmou mais de uma dúzia de acordos com fabricantes de veículos autônomos e desenvolvedores de software, além de investir em alguns deles.

Investidores de Wall Street, no entanto, seguem céticos e preveem o declínio da Uber diante da crescente popularidade dos serviços de robotáxi oferecidos pela Waymo, da Alphabet, e dos testes-piloto semelhantes conduzidos pela Tesla.

Em novembro, a Bloomberg News informou em novembro que a Uber estava em negociações para investir na oferta pública inicial (IPO) da Pony AI nos EUA, embora o valor final da transação ainda não tenha sido divulgado pelas empresas. A Uber fez parceria com a Pony para lançar serviços comerciais de robotáxis fora dos EUA, começando pelo Oriente Médio.

A Pony tem sede na China, mas mantém operações de pesquisa e licenças de testes nos EUA e na Europa. A Toyota Motor é a maior acionista da empresa, com uma participação de quase 16%, segundo dados compilados pela Bloomberg.

