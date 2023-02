A- A+

TECNOLOGIA Uber passa a mostrar localização do motorista sem que usuário precise desbloquear a tela do celular Novidade, anunciada durante a WWDC, está disponível para iPhone

A Uber anunciou uma série de atualizações em seu aplicativo para usuários de iPhone (iOS). Entre as novidades está um novo widget na tela de bloqueio que permite acompanhar a chegada do motorista ao local em tempo real sem precisar acessar o aplicativo. Além disso, o app foi remodelado para facilitar o pedido de viagens e vai oferecer sugestões de destino baseadas na hora e no local em que o passageiro solicita a corrida.

Os aparelhos precisam estar atualizados com o iOS 16. Quem tiver os modelos de iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, o progresso da viagem também será exibido na Dynamic Island integrado às funções "Atividades Ao Vivo" (Live Activities). O novo notch passará as informações quando o telefone estiver desbloqueado, mesmo durante o uso de outros aplicativos.

A página inicial do aplicativo também sofreu alterações. Ganhou uma nova aba de Serviços, onde é possível localizar viagens de diferentes modalidades e uma de Atividades, na qual o usuário poderá conferir viagens realizadas, agendadas e pedidos feitos na loja virtual da Uber.

Por fim, a empresa também promete viagens mais personalizadas. Ao tocar em "Para onde?" na tela inicial do aplicativo, os lugares salvos pelo usuário aparecerão junto com sugestões personalizadas, baseadas em viagens anteriores e destinos prováveis - considerando o horário em que é solicitada a corrida, por exemplo. O aplicativo também deverá dar recomendações para planejar novas jornadas.

