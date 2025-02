Uber passa a permitir que motoristas bloqueiem passageiros

A- A+

A Uber anunciou, nesta quarta-feira (19), um novo recurso que permite aos motoristas bloquearem conexões com passageiros que eles considerem problemáticos. Essa opção, segundo a empresa, será disponibilizada gradualmente, “nos próximos dias”, a todos os condutores registrados na plataforma.

Pelo novo sistema, o passageiro que for avaliado com uma estrela pelo motorista será bloqueado automaticamente para não ser mais conectado com aquele prestador de serviço. Caso o motorista atribua notas de duas ou três estrelas, o condutor terá a opção de impedir ou não novas corridas com esse passageiro. Para notas de quatro e cinco estrelas, não haverá essa possibilidade.

Em nota, a Uber afirmou que o novo recurso visa a “melhorar a experiência dos parceiros e tornar o sistema de avaliação mais eficaz”. “Essa novidade busca oferecer mais controle aos motoristas sobre suas viagens e reforçar a importância do bom comportamento dos usuários para manter uma boa avaliação no app”, publicou a empresa.

O texto do anúncio da nova ferramenta acrescenta uma declaração do gerente de operações de segurança da Uber, Marcelo Brasileiro, que incentiva usuários que tiverem se sentido desrespeitados pelos motoristas a comunicarem o episódio à plataforma.

“O sistema de avaliações funciona para os dois lados. Estamos sempre enviando comunicações sobre como os usuários podem melhorar suas avaliações e isso se torna ainda mais crítico no Carnaval. Queremos promover um ambiente respeitoso e seguro para todos e esse novo recurso vem trazer ainda mais controle e transparência para os motoristas parceiros”, declarou.

