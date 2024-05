Uber terá serviço de ônibus especiais para aeroportos e shows

A- A+

A Uber está lançando nos Estados Unidos serviços de ônibus para aeroportos, salas de concertos e estádios esportivos. A empresa trabalhará com fornecedores de frotas locais, que empregam motoristas licenciados comercialmente, e facilitará as reservas por uma fração do preço do seu serviço habitual de transporte compartilhado UberX, disse a empresa.

Além de oferecer serviços de transporte em aeroportos, a empresa irá fornecê-los em certas salas de concertos da Live Nation Entertainment, nos EUA, no verão do Hemisfério Norte, e no Hard Rock Stadium de Miami, onde Taylor Swift se apresentará ainda este ano, como parte da turnê Eras Tour.

A capacidade dos veículos vai variar de 14 a 55 assentos, e os clientes poderão reservar e pagar por suas viagens com até sete dias de antecedência, sem risco de aumento de preços, acrescentou a empresa.

Até agora, a Uber só oferecia esses serviços de rota fixa no Egito e na Índia, ou para deslocamentos corporativos pagos pelos empregadores nos EUA, no Brasil e no México.

Os investidores da empresa têm-se concentrado cada vez mais na possibilidade de sustentar um crescimento de dois dígitos com novas ofertas, uma vez que as suas reservas brutas globais têm vindo a moderar. Ofertas de preços mais baixos, como o serviço de transporte, poderiam ajudar a controlar os custos e aumentar o envolvimento do cliente. No Egito, onde a Uber estreou o seu serviço de transporte em 2018, a empresa viu os clientes realizarem o dobro do número de viagens mensais no Uber Shuttle em comparação com o UberX.

O serviço faz parte das várias novas ofertas que a empresa anunciou em seu evento anual de produtos em Nova York nesta quarta-feira. Os anúncios da Uber podem “ajudar a acelerar o crescimento mensal de usuários ativos” e “um bom presságio para aumentar a frequência das viagens”, escreveram analistas da Bloomberg Intelligence após o anúncio.

