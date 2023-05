A- A+

RÚSSIA X UCRÂNIA Ucrânia adota sanções contra o Irã, aliado da Rússia A série de sanções inclui a proibição do comércio militar com o Irã

Os deputados ucranianos adotaram, nesta segunda-feira (29), um projeto de sanções contra o Irã, acusado de fornecer armas à Rússia em sua invasão à ex-república soviética.

"Esta resolução sincroniza as sanções ucranianas com as ações do mundo civilizado, com a ideia de isolar totalmente o Irã", afirmou o Parlamento ucraniano em seu site.

Esta série de sanções inclui a proibição do comércio militar com o Irã, o fim do trânsito dessas mercadorias através da Ucrânia e "a suspensão das obrigações econômicas e financeiras a favor dos residentes iranianos".

O texto deve ser assinado pelo presidente Volodimir Zelensky para ser promulgado, uma formalidade simples, porque foi ele mesmo quem introduziu a resolução no Parlamento.

O Irã é um aliado da Rússia e foi acusado por Kiev e pelas potências ocidentais de fornecer armas a Moscou para sua invasão na Ucrânia, especialmente os drones explosivos Shahed.

Veja também

BRASIL Mercado de cartão de crédito cresce 30,9% entre 2019 e 2022