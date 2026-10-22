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Conflito

Ucrânia comprará equipamentos militares por meio de agência da Otan, diz jornal

Com a parceria, Kiev poderá obter suprimentos de defesa de forma mais rápida e barata, além de aproximar sua indústria de defesa dos aliados ocidentais

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Ucrânia comprará equipamentos militares por meio de agência da Otan, diz jornalUcrânia comprará equipamentos militares por meio de agência da Otan, diz jornal - Foto: Georges Gobet/AFP

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) permitirá que a Ucrânia compre armas, munições e equipamentos militares por meio da Agência de Apoio e Aquisições da aliança (NSPA, na sigla em inglês), segundo o jornal britânico Financial Times.

Com a parceria, Kiev poderá obter suprimentos de defesa de forma mais rápida e barata, além de aproximar sua indústria de defesa dos aliados ocidentais.

"Isso permite que a Ucrânia conte com uma estrutura mais organizada para aproveitar uma ampla gama de recursos que oferecemos: experiência em aquisições, serviços de apoio e acesso a uma base industrial consolidada", disse a diretora de apoio a operações da NSPA, Jacqueline Borsboom, em entrevista ao Financial Times. "Haverá ganhos de escala", afirmou.

Jacqueline afirmou ao jornal que a Ucrânia poderia, por exemplo, solicitar à agência a compra de 30 mil uniformes.

A chefe da Missão da Ucrânia junto à Otan, Alyona Getmanchuk, disse esperar que a nova parceria ofereça à Ucrânia uma "importante porta de entrada para o ecossistema industrial de defesa da Otan", além de "ampliar o acesso" aos contratos administrados pela agência de compras.

Em abril, a Otan já havia autorizado a participação de empresas ucranianas do setor de defesa em licitações para fornecer produtos à NSPA, abrindo oportunidades de negócios potencialmente lucrativas para a indústria de defesa do país, em rápida expansão.

Segundo o Financial Times, a NSPA organizou um evento em Kiev, na semana passada, com a participação de 150 empresas ucranianas, para apresentar os procedimentos para que os fabricantes se cadastrem como fornecedores habilitados e concorram a contratos.

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As empresas ucranianas ampliaram rapidamente a produção de drones e outras tecnologias militares desde o início da guerra, em 2022, atraindo o interesse de governos europeus interessados em modernizar suas próprias Forças Armadas.

"A inovação deles está avançando tão rapidamente neste momento que temos muito a aprender com isso", disse Jacqueline. "É, sem dúvida, benéfico para ambos os lados."

O anúncio ocorre em um momento de tensão nas relações entre Washington e Kiev, em meio à percepção ucraniana de que os Estados Unidos - um dos países fundadores da Otan - passaram a apoiar a Rússia.

Recentemente, o presidente americano, Donald Trump, defendeu a suspensão das sanções contra o diesel russo, acusou o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, de prejudicar o abastecimento mundial de diesel com ataques a refinarias russas, e afirmou que "é hora de outra pessoa" negociar em nome da Ucrânia.

Nos últimos dias, Zelenski acusou Washington de atrasar deliberadamente a entrega prevista de mísseis interceptadores Patriot, essenciais para neutralizar mísseis balísticos e drones russos. Ele também havia afirmado que os EUA suspenderam o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia, mas disse na terça-feira, 20, que a troca de informações foi retomada.

O enviado especial americano Steve Witkoff se reuniu na quarta-feira, 21, com o presidente russo, Vladimir Putin, durante quase três horas em São Petersburgo. Segundo o assessor do Kremlin Yuri Ushakov, Moscou afirmou estar disposta a retomar as negociações trilaterais com a Ucrânia e os EUA.

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