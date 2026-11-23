UE abre investigação antimonopólio contra o principal produtor europeu de Coca-Cola
Comissão Europeia informou que avaliará se a CCEP infringiu as normas comunitárias de concorrência ao "obstaculizar o comércio transfronteiriço de refrigerantes gaseificados e bebidas esportivas"
A União Europeia anunciou, nesta segunda-feira (23), a abertura de uma investigação contra a principal produtora e engarrafadora da Coca-Cola na Europa, sob a suspeita de que a empresa tenha abusado de sua posição dominante no mercado, o que pode ter resultado em preços mais elevados para os consumidores.
A Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), da qual a gigante americana de refrigerantes Coca-Cola detém 19% do capital, produz e engarrafa a famosa bebida, além de outras marcas não alcoólicas, em diversos países europeus, incluindo Espanha, França e Reino Unido.
A Comissão Europeia informou que avaliará se a CCEP infringiu as normas comunitárias de concorrência ao "obstaculizar o comércio transfronteiriço de refrigerantes gaseificados e bebidas esportivas", assim como por meio de outras práticas.
Leia também
• União Europeia quer taxar big techs para financiar orçamento
• Diferenças regionais influenciam uso de gás no preparo de alimentos
• Bebidas energéticas podem colocar o coração em risco, especialmente entre jovens, diz pesquisa
"Estamos investigando se a Coca-Cola criou barreiras entre os mercados nacionais, dificultando que varejistas comprem produtos além das fronteiras e obtenham melhores condições comerciais", declarou a comissária europeia da Concorrência, Teresa Ribera.
A Comissão, que atua como autoridade antimonopólio da UE, avalia que a empresa pode ter abusado de sua posição dominante em suas relações com supermercados e outros estabelecimentos varejistas.