A- A+

Economia UE abre investigação sobre Grok, de Musk, por imagens falsas de caráter sexual gerados por IA Ação é o mais recente capítulo da reação negativa contra a ferramenta. Comissão Europeia apura se o X adotou medidas adequadas para mitigar riscos relacionados à disseminação de conteúdo ilegal no bloco

A União Europeia abriu nesta segunda-feira (26) uma investigação contra a plataforma X, de Elon Musk, por preocupações de que não teria conseguido impedir que seu chatbot de IA, o Grok, espalhasse imagens deepfake “que podem se enquadrar como material de abuso sexual infantil”, no mais recente capítulo da reação negativa contra a ferramenta.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, afirmou a investigação — que corre o risco de provocar uma nova onda de críticas da Casa Branca — irá verificar se a plataforma de mídia social avaliou e adotou medidas adequadas para mitigar “riscos relacionados à disseminação de conteúdo ilegal nos 27 países da UE, como imagens sexualmente explícitas manipuladas, incluindo conteúdo que possa se enquadrar como material de abuso sexual infantil”.

"Deepfakes sexuais não consensuais de mulheres e crianças são uma forma violenta e inaceitável de degradação", disse a comissária europeia de tecnologia, Henna Virkkunen.

O caso se enquadra no arcabouço de regras do bloco para conteúdo on-line, a Lei de Serviços Digitais (Digital Services Act — DSA), que impõe limites rigorosos a materiais prejudiciais e ilegais na internet.

Ao anunciar a abertura da investigação, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, advertiu que a Europa “não tolerará” abusos on-line contra mulheres e crianças.

“O dano causado por imagens ilegais é muito real. Na Europa, não toleraremos comportamentos impensáveis, como o desnudamento digital de mulheres e crianças”, afirmou a presidente da Comissão Europeia em um comunicado enviado à AFP.

“É simples — não vamos entregar o consentimento e a proteção das crianças para que empresas de tecnologia os violem e os monetizem”, disse von der Leyen. “Medidas já foram tomadas, mas é preciso fazer mais — on-line e off-line, nós protegemos nossos cidadãos.”

A condenação global ao Grok se intensificou nas últimas semanas depois que usuários de vários países alertaram que o chatbot de IA estaria gerando imagens sexualizadas e publicando-as na rede social X, o que levou a rápidas reprimendas de reguladores e defensores da segurança infantil.

O regulador britânico de comunicações, Ofcom, já está investigando formalmente se a X violou a Lei de Segurança On-line do país. França e Índia também se manifestaram, acusando o Grok de criar ilegalmente imagens sexualizadas de pessoas sem o seu consentimento.

A X, uma subsidiária da xAI, apontou para uma declaração anterior na qual afirma remover conteúdo ilegal, incluindo material de abuso sexual infantil, suspender contas e cooperar com as autoridades quando necessário.

“Continuamos comprometidos em tornar a X uma plataforma segura para todos e mantemos tolerância zero a qualquer forma de exploração sexual infantil, nudez não consensual e conteúdo sexual indesejado”, afirmou a empresa.

A investigação sobre o Grok ocorre logo após uma multa separada de € 120 milhões (US$ 142 milhões) aplicada pela UE com base no DSA, que o governo Trump considera um ataque flagrante à liberdade de expressão. Nesse caso, os órgãos de fiscalização concluíram que o selo azul pago da X induzia os usuários ao erro, que a plataforma dificultou o acesso de pesquisadores a dados e que não implementou adequadamente um repositório de anúncios.

De acordo com o DSA, que entrou em vigor em 2023, a UE pode impor às plataformas on-line multas de até 6% de sua receita global anual por não combater conteúdo ilegal e desinformação ou por descumprir regras de transparência.

Antes da multa aplicada pela UE em dezembro, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, publicou na X que “a UE deveria estar apoiando a liberdade de expressão, não atacando empresas americanas por bobagens”.

Veja também