A- A+

REDES SOCIAIS UE acusa Meta de usar design "viciante" no Instagram e no Facebook e de violar lei digital do bloco Regulador quer que grupo remova recursos das redes sociais como rolagem infinita e reprodução automática de vídeos. Decisão final ainda depende de julgamento

A União Europeia (UE) recomendou que a Meta faça mudanças significativas no design do Instagram e do Facebook para tornar as plataformas menos viciantes. O órgão regulador do bloco afirmou que as duas redes sociais violam as novas regras da UE sobre conteúdo e que recursos como rolagem infinita e reprodução automática de vídeos devem ser eliminados.

As autoridades também determinaram que a gigante de tecnologia implemente novos intervalos para controle do tempo de tela e ajuste seu algoritmo de recomendações para torná-lo menos orientado ao engajamento.

As recomendações e determinações se baseiam em conclusões preliminares divulgadas nesta sexta-feira, pela Comissão Europeia, o braço executivo da UE, composta por 27 países. Se confirmadas, poderá ser aplicada multa sobre a Meta de até 6% da receita global do grupo.

A comissão disse acreditar que a Meta não avaliou nem mitigou adequadamente os riscos decorrentes de recursos de design viciantes, que podem afetar o bem-estar físico e mental dos usuários, especialmente das crianças.

Ainda segundo a comissão, as atuais ferramentas de gerenciamento do tempo de uso da Meta, inclusive aquelas destinadas aos adolescentes, "podem ser facilmente ignoradas e não levam a uma redução significativa nem a um controle efetivo do uso do serviço", ao mesmo tempo que os controles parentais exige conhecimento técnico, tempo e esforço para serem utilizados de forma eficaz.

As conclusões preliminares intensificam a investigação contra a Meta iniciada em maio de 2024 com base na Lei de Serviços Digitais (Digital Services Act, o DSA).

O que diz a Meta

O alerta surge em meio a uma crescente reação global contra as gigantes da tecnologia e os efeitos sociais das grandes plataformas on-line. A Meta agora terá a oportunidade de responder às alegações antes que seja emitida uma decisão final.

Ben Walters, porta-voz da Meta, afirmou que a empresa discorda das conclusões, que, segundo ele, “não levam em consideração de forma adequada as medidas significativas que adotamos para proteger os adolescentes”.

Ele destacou que a companhia criou contas específicas para adolescentes, que permitem aos pais bloquear o acesso ao Instagram durante a noite e estabelecer limites diários para o tempo de uso.

A decisão anunciada nesta sexta-feira representa um esforço incomumente direto para obrigar uma empresa a promover mudanças específicas no design de seus produtos. Trata-se do mais recente sinal da postura firme adotada pelos reguladores europeus para enfrentar as empresas de redes sociais, acusadas de empregar estratégias deliberadamente manipuladoras para manter os usuários — especialmente crianças e adolescentes — constantemente conectados.

Alerta ao TikTok

A Comissão Europeia já havia emitido um alerta semelhante ao TikTok em fevereiro, devido aos recursos de design considerados viciantes. Essa investigação ainda está em andamento. Em abril, o órgão também advertiu a Meta por não impedir que crianças menores de 13 anos utilizassem o Instagram e o Facebook.

Em março, a Meta foi considerada responsável em um caso histórico na Justiça dos Estados Unidos, que concluiu que suas plataformas, como o Instagram, foram projetadas para criar dependência em crianças. Ao mesmo tempo, um número crescente de países já proibiu o acesso de menores de 16 anos às redes sociais ou está avançando nessa direção.

A Comissão Europeia também está avaliando regras que poderão proibir crianças de acessar redes sociais devido às características viciantes desses aplicativos, seguindo o exemplo da Austrália.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverá apresentar, na segunda-feira, os resultados de um painel de especialistas sobre a segurança infantil no ambiente digital, enquanto mais países europeus pressionam Bruxelas a adotar algum tipo de proibição do uso de redes sociais por menores de idade.

Veja também