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Guerra no Oriente Médio UE alerta para potencial interrupção prolongada no comércio internacional de energia "Para salvaguardar a disponibilidade de produtos petrolíferos no mercado da UE, qualquer manutenção de refinaria não emergencial deve ser adiada"

O comissário de Energia e Habitação da União Europeia (UE), Dan Jorgensen, alertou que o bloco deve estar pronto para uma potencial interrupção prolongada do comércio internacional de energia e defendeu medidas para responder à situação, enquanto as hostilidades no Oriente Médio avançam.

Em carta publicada nesta terça-feira, 31, o comissário pediu aos Estados-membros que usem reuniões para garantir uma boa coordenação, e a Comissão Europeia, braço executivo da UE, convocou os integrantes do bloco a fazer "preparativos oportunos e coordenados para garantir o fornecimento de petróleo e de produtos petrolíferos refinados na UE".

"A UE está bem preparada, graças à obrigação dos Estados-membros de manter estoques de petróleo e ter planos de contingência em resposta a incidentes de segurança de abastecimento", detalha o documento, que ressalta que o monitoramento robusto, mecanismos rápidos de compartilhamento de informações e a coordenação permanecem essenciais.

O bloco diz que os países devem abster-se de tomar medidas que possam aumentar o consumo de combustível, limitar o livre fluxo de produtos petrolíferos ou desestimular a produção de refinarias europeias. Também é citada a consulta a Estados-membros vizinhos e à Comissão para preservar a coerência em toda a UE e o funcionamento do mercado interno.

"Para salvaguardar a disponibilidade de produtos petrolíferos no mercado da UE, qualquer manutenção de refinaria não emergencial deve ser adiada", cita. "Ao mesmo tempo, aumentar a adoção de biocombustíveis pode ajudar a substituir produtos petrolíferos fósseis e aliviar a pressão sobre o mercado", acrescenta.



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