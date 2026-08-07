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Leia o Jornalsexta07/08/2026
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União Europeia

UE amplia sanções após ataques russos à Ucrânia, diz Kallas

Em postagem no X, a chefe de Relações Exteriores e Segurança do bloco afirmou que "cada novo ataque ao território ucraniano é mais um motivo para a Europa apertar o cerco à Rússia"

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A chefe de Relações Exteriores e Segurança do bloco, Kaja Kallas, afirmou que a União Europeia aprovou nesta sexta-feira (7) novas sanções contra a Rússia, em resposta a uma recente série de ataques aéreos de Moscou contra a UcrâniaA chefe de Relações Exteriores e Segurança do bloco, Kaja Kallas, afirmou que a União Europeia aprovou nesta sexta-feira (7) novas sanções contra a Rússia, em resposta a uma recente série de ataques aéreos de Moscou contra a Ucrânia - Foto: Nicolas Tucat/AFP

A União Europeia aprovou nesta sexta-feira (7) novas sanções contra a Rússia, em resposta a uma recente série de ataques aéreos de Moscou contra a Ucrânia, segundo a chefe de Relações Exteriores e Segurança do bloco, Kaja Kallas. Em postagem no X, Kallas afirmou que "cada novo ataque à Ucrânia é mais um motivo para a Europa apertar o cerco à Rússia" e informou que as novas inclusões na lista de sancionados miram cinco indivíduos ligados ao complexo industrial-militar russo.

 

 

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