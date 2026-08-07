UE amplia sanções após ataques russos à Ucrânia, diz Kallas
Em postagem no X, a chefe de Relações Exteriores e Segurança do bloco afirmou que "cada novo ataque ao território ucraniano é mais um motivo para a Europa apertar o cerco à Rússia"
A União Europeia aprovou nesta sexta-feira (7) novas sanções contra a Rússia, em resposta a uma recente série de ataques aéreos de Moscou contra a Ucrânia, segundo a chefe de Relações Exteriores e Segurança do bloco, Kaja Kallas. Em postagem no X, Kallas afirmou que "cada novo ataque à Ucrânia é mais um motivo para a Europa apertar o cerco à Rússia" e informou que as novas inclusões na lista de sancionados miram cinco indivíduos ligados ao complexo industrial-militar russo.
Each new attack on Ukraine is another reason for Europe to tighten the screws on Russia.— Kaja Kallas (@kajakallas) August 7, 2026
As a response to the recent series of Russian airstrikes, the EU today adopted new sanctions listings targeting five individuals involved in Russia's military-industrial complex.
With its…