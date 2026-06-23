UE anuncia R$ 1,56 bi para projetos no Brasil, incluindo extensão de cabo submarino
Maior parcela é para extensão do cabo submarino óptico "EllaLink" para os estados do Pará e Maranhão
A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira, 23, o montante de R$ 1,56 bilhão, ou € 266,58 milhões, em investimentos distribuídos em quatro projetos no Brasil.
A maior parcela é para extensão do cabo submarino óptico "EllaLink" para os estados do Pará e Maranhão. Segundo informações do bloco europeu, o foco é conectividade e inclusão digital, bem como o desenvolvimento da economia de dados.
O anúncio de investimento foi feito no II Fórum de Investimentos UE-Brasil: Acordo de Parceria UE-Mercosul, na Apex Brasil. Serão € 260,8 milhões para a extensão do cabo submarino óptico, que já oferece conectividade direta entre Setúbal (Portugal) e Fortaleza (Brasil). O comissário para as Parcerias Internacionais da União Europeia, Jozef Síkela, esteve presente no evento.
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Haverá um pacote de assistência técnica para preparação para fortalecimento dos marcos de cibersegurança nos Estados, ainda de acordo com as informações repassadas. A destinação dos recursos também inclui a aquisição de sensores inteligentes capazes de coletar dados ambientais e sísmicos. Nesse ponto, o foco é o monitoramento climático.
Em outra frente, foi anunciado o avanço na cooperação UE-Brasil para fomentar o mercado de hidrogênio renovável. Serão € 3,51 milhões para que projetos considerados "promissores" possam avançar para propostas "mais concretas e preparadas para investimento", de acordo com o bloco europeu.
O terceiro anúncio foi o projeto para conectividade em seis comunidades remotas no Estado do Amazonas, com infraestrutura 4G da Nokia e conectividade satelital da Hispasat. Nesse caso, serão destinados € 1,5 milhão. O quarto e último anúncio foi o apoio de € 777,7 mil para organizações de mulheres e jovens indígenas.