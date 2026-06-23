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BRASIL E UNIÃO EUROPEIA UE anuncia R$ 1,56 bi para projetos no Brasil, incluindo extensão de cabo submarino Maior parcela é para extensão do cabo submarino óptico "EllaLink" para os estados do Pará e Maranhão

A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira, 23, o montante de R$ 1,56 bilhão, ou € 266,58 milhões, em investimentos distribuídos em quatro projetos no Brasil.

A maior parcela é para extensão do cabo submarino óptico "EllaLink" para os estados do Pará e Maranhão. Segundo informações do bloco europeu, o foco é conectividade e inclusão digital, bem como o desenvolvimento da economia de dados.

O anúncio de investimento foi feito no II Fórum de Investimentos UE-Brasil: Acordo de Parceria UE-Mercosul, na Apex Brasil. Serão € 260,8 milhões para a extensão do cabo submarino óptico, que já oferece conectividade direta entre Setúbal (Portugal) e Fortaleza (Brasil). O comissário para as Parcerias Internacionais da União Europeia, Jozef Síkela, esteve presente no evento.

Haverá um pacote de assistência técnica para preparação para fortalecimento dos marcos de cibersegurança nos Estados, ainda de acordo com as informações repassadas. A destinação dos recursos também inclui a aquisição de sensores inteligentes capazes de coletar dados ambientais e sísmicos. Nesse ponto, o foco é o monitoramento climático.

Em outra frente, foi anunciado o avanço na cooperação UE-Brasil para fomentar o mercado de hidrogênio renovável. Serão € 3,51 milhões para que projetos considerados "promissores" possam avançar para propostas "mais concretas e preparadas para investimento", de acordo com o bloco europeu.

O terceiro anúncio foi o projeto para conectividade em seis comunidades remotas no Estado do Amazonas, com infraestrutura 4G da Nokia e conectividade satelital da Hispasat. Nesse caso, serão destinados € 1,5 milhão. O quarto e último anúncio foi o apoio de € 777,7 mil para organizações de mulheres e jovens indígenas.

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