UE buscará esclarecimentos dos EUA sobre tarifa; Austrália classifica taxa como 'injustificada'
Kallas disse que a União Europeia buscará esclarecimentos junto a Washington, levando em consideração que o bloco cumpriu os compromissos do acordo comercial firmado com os americanos no ano passado
A chefe de política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, reagiu à imposição das tarifa de 10% ou 12,5% a 60 parceiros comerciais dos Estados Unidos - incluindo o bloco europeu - e questionou a justificativa de Washington, defendendo que as alegações de falhas nos controles europeus contra o trabalho forçado eram "infundadas".
"Se você comparar nossas leis trabalhistas com as dos Estados Unidos... quero dizer, temos férias remuneradas, temos condições de trabalho muito boas para nossos funcionários; portanto, isso não tem fundamento", criticou Kallas, em entrevista à Reuters nesta sexta-feira, 24.
Kallas disse que a UE buscará esclarecimentos junto a Washington, levando em consideração que o bloco cumpriu os compromissos do acordo comercial firmado com os americanos no ano passado e, por isso, as novas tarifas são "uma surpresa negativa".
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"Tínhamos um acordo com os Estados Unidos e cumprimos a nossa parte. Por isso, é uma surpresa negativa que esse acordo não esteja sendo respeitado", acrescentou. "Quem consegue acompanhar as tarifas que entram e saem de vigor? Não, não esperávamos por isso."
Já o ministro do Comércio da Austrália, Don Farrell - cujo país também está entre os taxados -, classificou a ação americana como "completamente injustificada" e afirmou que continuará pressionando o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, para que remova todas as tarifas sobre produtos australianos.
"Acreditamos que, entre todos os países do mundo, a Austrália leva a questão da escravidão moderna a sério e continuará a fazê-lo", disse Farrell, em comunicado.