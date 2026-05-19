A- A+

COMÉRCIO UE chega a consenso para implementar acordo comercial com EUA Representantes dos eurodeputados e dos 27 Estados-membros iniciaram suas discussões a portas fechadas

Os legisladores e os Estados-membros da União Europeia (UE) chegaram a um acordo provisório para aplicar o pacto comercial firmado no verão passado com os Estados Unidos, anunciou na madrugada desta quarta-feira (20, data local) a presidência cipriota do bloco.

O presidente americano, Donald Trump, havia ameaçado a UE com a imposição de novas tarifas caso a ratificação do tratado não fosse totalmente concluída antes de 4 de julho.

"O Conselho e o Parlamento chegaram a um acordo para aplicar os elementos tarifários da Declaração Conjunta" UE-Estados Unidos adotada em 21 de agosto de 2025, escreveu o bloco europeu em um comunicado.

Os representantes dos eurodeputados e dos 27 Estados-membros iniciaram na tarde de terça-feira suas discussões a portas fechadas em uma sala do Parlamento Europeu na cidade francesa de Estrasburgo, após uma tentativa fracassada no início de maio.

A presidência da UE, atualmente nas mãos de Chipre, anunciou finalmente na madrugada de quarta-feira um "acordo provisório".

O presidente americano deu à UE até 4 de julho, data em que serão comemorados os 250 anos da independência dos Estados Unidos, para ratificar o acordo negociado no ano passado em Turnberry, na Escócia.

Argumentando que os compromissos americanos foram implementados rapidamente, ele ameaçou a UE com elevar de 15% para 25% as tarifas sobre automóveis e caminhões europeus.

Veja também