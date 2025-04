UE cogita adotar tarifas sobre serviços digitais americanos em resposta às tarifas Trump

A- A+

A União Europeia está "pronta para uma guerra comercial" com os Estados Unidos e prevê "atacar os serviços digitais", em resposta às tarifas anunciadas por Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (3) a porta-voz do governo da França.

"Estamos bastante seguros de que teremos, efetivamente, um efeito recessivo na produção", declarou Sophie Primas ao canal RTL.

A porta-voz expressou uma preocupação particular com o impacto "marcante" que as tarifas americanas terão sobre o vinho e os licores.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quarta-feira um decreto para aplicar uma tarifa alfandegária mínima de 10% para todas as importações que entram no país, e de 20% para os produtos procedentes da UE.

Após a decisão americana, a UE prepara contramedidas em duas etapas: "uma primeira resposta que será eficaz mais ou menos a meados de abril, que corresponderá ao primeiro ataque contra o alumínio e o aço".

"E depois uma segunda série de respostas que, provavelmente, estará pronta no fim do mês de abril sobre o conjunto de produtos e serviços", acrescentou Primas.

No momento, as segundas medidas estão "em fase de negociações entre os países membros" do bloco.

"Mas também atacaremos os serviços. É o caso, por exemplo, dos serviços digitais que atualmente não são taxados, mas poderiam ser", insistiu a porta-voz.

