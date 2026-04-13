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INDÚSTRIA UE decide dobrar tarifas sobre aço importado Elas substituirão o regime atual, com tarifas de 25% além das cotas de importação estabelecidas, com vencimento no fim de junho

Parlamentares e governos dos países da União Europeia decidiram nesta segunda-feira (13) dobrar as tarifas sobre o aço importado com o objetivo de proteger essa indústria no continente, que enfrenta a produção chinesa de baixo custo.

O acordo alcançado no fim da noite busca aumentar os encargos sobre as importações de aço até 50% e reduzir em 47% o volume que pode entrar antes da incidência de impostos.

"A estrutura e a posição global do setor siderúrgico europeu são fundamentais para nossa autonomia estratégica e nossa força industrial", afirmou o comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic. "O resultado de hoje contribui para trazer a estabilidade que nossos produtores precisam para prosperar na Europa", acrescentou o funcionário.

As novas medidas serão aplicadas aos produtos importados de todos os países, com exceção dos membros do Espaço Econômico Europeu: Islândia, Liechtenstein e Noruega.

Elas substituirão o regime atual, com tarifas de 25% além das cotas de importação estabelecidas, com vencimento no fim de junho.

As cotas de importação livres de tarifas serão reduzidas para 18,3 milhões de toneladas por ano, quase metade do nível atual.

O acordo é provisório e deve ser aprovado oficialmente pelo Conselho Europeu, que representa os Estados-membros, e pelo Parlamento antes de ser adotado formalmente.

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