UE destina 115 milhões de euros para impulsionar inovação em defesa
AGILE, como foi nomeado, busca acelerar o desenvolvimento, teste e adoção de instrumentos como inteligência artificial (IA)
A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), apresentou um novo instrumento de financiamento de 115 milhões de euros para projetos de tecnologia de defesa, visando impulsionar a inovação, de acordo com um comunicado publicado nesta quarta-feira, 25.
O AGILE, como foi nomeado, busca acelerar o desenvolvimento, teste e adoção de instrumentos como inteligência artificial (IA), computação quântica ou drones, com foco no apoio a pequenas e médias empresas (PMEs), incluindo startups.
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O AGILE apoiará entre 20 e 30 projetos, financiando até 100% dos custos elegíveis e incluirá também uma cláusula retroativa para que as empresas possam solicitar o reembolso de despesas incorridas até três meses antes do encerramento do edital.
Espera-se que o programa AGILE comece a "dar frutos" a partir do próximo ano, segundo o comissário europeu da Defesa, Andrius Kubilius. Ele afirmou que a iniciativa servirá como um teste antes do aumento planejado na alocação de recursos para a defesa e que a guerra contra o Irã ressaltou a importância de sistemas de defesa antimísseis.