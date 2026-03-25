Qua, 25 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta25/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Comissão Europeia

UE destina 115 milhões de euros para impulsionar inovação em defesa

AGILE, como foi nomeado, busca acelerar o desenvolvimento, teste e adoção de instrumentos como inteligência artificial (IA)

Reportar Erro
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der LeyenA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen - Foto: Fabrice Coffrini/AFP

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), apresentou um novo instrumento de financiamento de 115 milhões de euros para projetos de tecnologia de defesa, visando impulsionar a inovação, de acordo com um comunicado publicado nesta quarta-feira, 25.

O AGILE, como foi nomeado, busca acelerar o desenvolvimento, teste e adoção de instrumentos como inteligência artificial (IA), computação quântica ou drones, com foco no apoio a pequenas e médias empresas (PMEs), incluindo startups.

Leia também

• Ainda não há data para anunciar plano de governo e ministro da Economia, diz Flávio Bolsonaro

• Condic aprova investimentos de R$ 136,1 milhões para fomentar a economia de Pernambuco

• Chefe da AIE diz que economia global enfrenta 'grande ameaça' com guerra no Oriente Médio

O AGILE apoiará entre 20 e 30 projetos, financiando até 100% dos custos elegíveis e incluirá também uma cláusula retroativa para que as empresas possam solicitar o reembolso de despesas incorridas até três meses antes do encerramento do edital.

Espera-se que o programa AGILE comece a "dar frutos" a partir do próximo ano, segundo o comissário europeu da Defesa, Andrius Kubilius. Ele afirmou que a iniciativa servirá como um teste antes do aumento planejado na alocação de recursos para a defesa e que a guerra contra o Irã ressaltou a importância de sistemas de defesa antimísseis.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter