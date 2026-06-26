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União Europeia UE diz que fluxos de petróleo se recuperam, mas alerta que retomada pode levar tempo Em relação ao petróleo bruto, o órgão observou que a situação permanece estável por enquanto, em grande parte devido à redução dos estoques globais nos últimos meses

O Grupo de Coordenação de Petróleo da União Europeia (UE) informou que os fluxos comerciais da commodity começam a se recuperar lentamente após o memorando de entendimento assinado entre Estados Unidos e Irã na semana passada, mas alertou que levará tempo até que o suprimento da região chegue à Europa.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 26, após reunião da Comissão Europeia com países do bloco, o grupo destacou que, em geral, o mercado de produtos petrolíferos tem mostrado solidez e resiliência, com a ação coletiva da Agência Internacional de Energia (AIE) ajudando a oferecer uma fonte adicional de abastecimento à UE.

"O mercado de combustível de aviação conseguiu limitar o impacto do fechamento do Estreito de Ormuz ao substituir parcialmente os volumes faltantes do Oriente Médio por importações de outras origens e pelo aumento da produção de combustível de aviação na própria UE", detalhou o grupo.

Em relação ao petróleo bruto, o órgão observou que a situação permanece estável por enquanto, em grande parte devido à redução dos estoques globais nos últimos meses. Segundo a nota, a Comissão e os países da UE ressaltaram a importância de manter a coordenação diante da evolução do mercado.

"A Comissão e o Grupo de Coordenação de Petróleo continuarão monitorando a segurança do abastecimento de petróleo na UE e coordenando ações conforme necessário", concluiu.

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