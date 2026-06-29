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COMÉRCIO UE e China farão monitoramento conjunto e troca de dados sobre comércio Serão quatro áreas principais de discussão: equilíbrio de comércio e investimentos, controles de exportação, direitos de propriedade intelectual e reforma da Organização Mundial do Comércio

A União Europeia (UE) e a China concordaram em realizar um monitoramento conjunto e trocas de dados enquanto negociam reformas no comércio, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, após reunião entre o comissário europeu Maros Sefcovic e o ministro chinês Wang Wentao. O objetivo é ampliar a transparência e reduzir atritos durante as consultas da força tarefa bilateral para melhorar as relações comerciais entre ambos.

Serão quatro áreas principais de discussão: equilíbrio de comércio e investimentos, controles de exportação, direitos de propriedade intelectual e reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Como "parceiros comerciais centrais", a UE e a China concordaram sobre a necessidade de fortalecer o diálogo em nível ministerial sobre políticas de comércio e investimento para estabilizar as relações bilaterais, "endereçando os desafios e buscando soluções práticas".

Autoridades europeias e chinesas devem continuar a trabalhar nas quatro áreas selecionadas, enquanto Sefcovic e Wang devem se encontrar novamente durante o outono do Hemisfério Norte, ainda de acordo com a nota.

Em publicação no X, o comissário europeu disse que viajará para Pequim em outubro para "intensificar o trabalho" das consultas bilaterais. "O progresso é construído uma conversa por vez", disse Sefcovic, compartilhando fotos ao lado de Wang.

O comunicado europeu afirma que ambos os lados concordaram em aumentar a abertura dos mercados e em discutir iniciativas tarifárias e não tarifárias para equilibrar as relações comerciais, incluindo trocas de listas de problemas no acesso aos mercados locais para fazer progresso em preocupações específicas.

Ambos também concordaram que houveram resultados positivos do último diálogo bilateral sobre controles de exportação de elementos de terras raras e minérios críticos, e que pretendem fortalecer esforços nesse campo - como compartilhar informações sobre políticas de licenciamento e regulação. As iniciativas devem ter como foco facilitar exportação e manter a estabilidade das cadeias de oferta industrial global.

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