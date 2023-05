UE e Google buscam normas voluntárias sobre IA

A- A+

União Europeia (UE) e Google buscam definir normas voluntárias sobre Inteligência Artificial (IA) antes da entrada em vigor de uma legislação específica – afirmou o comissário europeu para a Indústria, Thierry Breton, nesta quarta-feira (24).

"Concordamos em que não podemos nos dar ao luxo de esperar que a lei de IA entre em vigor e em trabalhar junto com todos os desenvolvedores para introduzir um pacto voluntário", disse Breton à AFP depois de conversar com o CEO do Google, Sundar Pichai.

A Comissão Europeia, o braço executivo da UE, propôs uma legislação sobre IA em 2021. Desde então, o tema se tornou matéria urgente.

O Parlamento Europeu deverá aprovar o projeto de lei no mês que vem, abrindo, assim, uma fase de difíceis negociações com os 27 Estados-membros do bloco para definir uma versão final.

Breton disse que, mesmo que a UE adote essa legislação até o fim do ano, ela começaria a ser aplicada "no mínimo no final de 2025".

O texto do Parlamento Europeu inclui a proibição de sistemas de IA para vigilância biométrica, reconhecimento de emoções e vigilância preditiva. Também busca colocar sistemas de IA generativos – como ChatGPT e Midjourney – em uma categoria que requer medidas especiais de transparência.

Ontem (23), a vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, disse que autoridades dos EUA e da UE discutirão o assunto na reunião bilateral do Conselho de Comércio e Tecnologia (TTC), marcada para a próxima semana, na Suécia.

