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comércio UE e Indonésia assinam acordo que elimina 98,5% das tarifas comerciais Segundo a Comissão Europeia, a estimativa é de que o acordo reduza os gastos dos exportadores da UE com tarifas em 650 milhões de euros por ano

A União Europeia e a Indonésia assinaram neste sábado (21) um acordo de parceria econômica abrangente (CEPA, na sigla em inglês) que prevê a eliminação de 98,5% das tarifas comerciais.

Segundo a Comissão Europeia, a estimativa é de que o acordo reduza os gastos dos exportadores da UE com tarifas em 650 milhões de euros por ano. Atualmente, há tarifas de até 50% para automóveis, 15% para máquinas, 25% para produtos químicos e 15% para produtos farmacêuticos.

A comissão também cita, como benefícios, a abertura do mercado da Indonésia a serviços de informática e telecomunicações; um ambiente regulatório mais atraente para investidores da UE em setores prioritários, como veículos elétricos, energia renovável e eletrônicos; procedimentos aduaneiros mais fáceis e simples; integração de cadeias de suprimentos no setor de matérias-primas; e maior proteção aos direitos de propriedade intelectual da UE.

A expectativa é de que o acordo entre em vigor no começo de 2027 Contudo, ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e passar por análises de comissões específicas, tanto da Europa quanto da Indonésia.

Os dois lados assinaram, ainda, um acordo para incentivar fluxos de investimentos.

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