UE e países da América Central concordam em expandir intercâmbio comercial

A UE e os países da América Central realizaram nesta segunda-feira (14) a primeira reunião ministerial de seu Conselho de Associação e concordaram em ampliar o intercâmbio comercial entre as duas regiões.

Essa primeira reunião foi coordenada pela chefe da diplomacia da UE, a estoniana Kaja Kallas, que na rede social X celebrou a abertura de "um novo capítulo nas relações entre a UE e a América Central".

Segundo Kallas, na reunião os dois blocos puderam discutir "questões geopolíticas urgentes, promoveram a cooperação e concordaram em ampliar o investimento e o comércio".

Participaram do encontro os chanceleres Arnoldo André Tinoco (Costa Rica), Alexandra Hill (El Salvador) e Carlos Ramiro Martínez (Guatemala).

Também estiveram presentes altos representantes de Honduras, Nicarágua e Panamá, assim como o chanceler da Dinamarca, Lars Rasmussen, cujo país exerce a presidência semestral rotativa do Conselho da UE.

O longo Comunicado Conjunto divulgado ao final do encontro, no entanto, não conseguiu ocultar as dificuldades no diálogo entre os dois blocos.

Europeus e centro-americanos "concordaram em buscar um terreno comum para enfrentar os desafios geopolíticos", diz a declaração.

Segundo o Comunicado, o intercâmbio comercial entre as duas regiões "passou de 8,7 bilhões de euros em 2012 para 22 bilhões de euros em 2023".

