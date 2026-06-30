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União Europeia UE elimina tarifas sobre produtos americanos a partir de quarta-feira (1) Estadosmembros aprovaram definitivamente na semana passada, após a adoção no Parlamento no início deste mês

A UE anunciou que vai suprimir, a partir de quarta-feira (1º), suas tarifas sobre produtos americanos em virtude de um acordo realizado no ano passado, cumprindo assim o prazo de 4 de julho estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O acordo estabelece tarifas de, no máximo, 15% sobre a maioria das exportações da União Europeia para os EUA e taxas zero para produtos industrializados americanos que entrarem no bloco de 27 países. Foi assinado em julho de 2025 por Trump e pela presidente da UE, Ursula von der Leyen.

A UE havia acordado com Washington eliminar tarifas sobre produtos industrializados americanos e introduzir um acesso preferencial para determinados bens marinhos e agrícolas.

Mas as ameaças de Trump à Groenlândia e uma decisão da Suprema Corte dos EUA que anulou muitas das tarifas provocaram meses de atraso na aplicação da parte europeia do acordo.

Os Estadosmembros aprovaram definitivamente na semana passada, após a adoção no Parlamento no início deste mês.

Os eurodeputados acrescentaram salvaguardas, uma delas confere à Comissão Europeia a faculdade de suspender o pacto se os americanos descumprirem os seus compromissos ou dificultarem o comércio e o investimento.

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