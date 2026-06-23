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ACORDO UE está pronta para apoiar Brasil no refino e processamento de minerais, diz comissário A declaração foi realizada durante participação do II Fórum de Investimentos UE-Brasil: Acordo de Parceria UE-Mercosul

O comissário para as Parcerias Internacionais da União Europeia, Jozef Síkela, falou nesta terça-feira, 23, explicitamente sobre o interesse do bloco europeu em "contribuir" com o desenvolvimento do setor de mineração no Brasil para além da extração de insumos.

A declaração foi realizada durante participação do II Fórum de Investimentos UE-Brasil: Acordo de Parceria UE-Mercosul.

"Nós estamos prontos para apoiar essa ambição de construir verdadeiramente uma cadeia de valor. Diferente de outros atores, nós não investimos só em extração de minerais. Nós investimos também em processamento local, refinamento. Compartilhamos tecnologia e treinamento de pessoal", declarou Síkela.

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