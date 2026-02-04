Qui, 05 de Fevereiro

UE, EUA e Japão aceleram cooperação para reforçar cadeias de minerais críticos

O acordo deverá mapear áreas de cooperação para estimular a demanda e diversificar a oferta, incluindo projetos de mineração, refino, processamento e reciclagem

Países pretendem concluir, nos próximos 30 dias, um memorando de entendimento bilateral com foco no aumento da segurança das cadeias de minerais críticos.Países pretendem concluir, nos próximos 30 dias, um memorando de entendimento bilateral com foco no aumento da segurança das cadeias de minerais críticos. - Foto: Divulgação/Norge Mining

A União Europeia, os Estados Unidos e o Japão decidiram intensificar a cooperação para reforçar a segurança econômica e nacional por meio do fortalecimento das cadeias globais de suprimento de minerais críticos. O avanço foi definido em reunião ministerial, realizada em Washington, que contou também com a participação de representantes de países-membros da UE.

Em comunicado conjunto, a Comissão Europeia, o governo dos Estados Unidos e o governo do Japão informaram que União Europeia e Estados Unidos pretendem concluir, nos próximos 30 dias, um memorando de entendimento bilateral com foco no aumento da segurança das cadeias de minerais críticos.

O acordo deverá mapear áreas de cooperação para estimular a demanda e diversificar a oferta, incluindo projetos de mineração, refino, processamento e reciclagem.

O memorando também deverá prever medidas para reduzir riscos de interrupções no fornecimento, promover esforços de pesquisa e inovação e facilitar a troca de informações sobre estoques estratégicos. Segundo o comunicado, o Departamento de Estado liderará o engajamento americano nesse acordo.

O Japão participa da iniciativa mais ampla de coordenação entre as três economias e já mantém um arcabouço próprio com os Estados Unidos. Em outubro de 2025, os líderes americano e japonês assinaram um acordo para garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras por meio de mineração e processamento, cobrindo áreas semelhantes às previstas no memorando entre UE e EUA.

Além disso, União Europeia, Estados Unidos e Japão afirmaram que pretendem desenvolver planos de ação conjuntos e explorar uma iniciativa comercial plurilateral com países de visão semelhante

Essa iniciativa poderá envolver políticas coordenadas para o comércio de minerais críticos, incluindo mecanismos como pisos de preços ajustados na fronteira, mercados baseados em padrões, subsídios para reduzir diferenças de preços ou acordos de compra antecipada.

