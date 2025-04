UE faz alerta contra 'escalada' da tensão por tarifas

A- A+

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu nesta terça-feira (8) que os países evitem uma "escalada" nas tensões comerciais, durante uma conversa com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang.

Von der Leyen "pediu uma resolução negociada para a situação atual e enfatizou a necessidade de evitar uma escalada", indicou a Comissão.

Também enfatizou "a responsabilidade da Europa e da China (...) para apoiar um sistema de comércio reformado, livre, justo e nivelado".



UE e China celebram em 2025 os 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas, apesar do aumento das tensões comerciais entre as duas partes nos últimos anos.

A UE introduziu no ano passado tarifas de até 35% sobre os automóveis elétricos importados da China. O bloco acusou as montadoras chinesas de se beneficiarem de subsídios e ajudas estatais.

A China denunciou as "práticas protecionistas" da UE e respondeu com a abertura de investigações 'antidumping' sobre a carne de porco, os laticínios e as bebidas importadas da Europa, incluindo o conhaque.

Desde então, as duas partes iniciaram um diálogo.

A China é o segundo maior parceiro comercial da UE. Segundo a Comissão, o comércio bilateral representa anualmente cerca de 730 bilhões de euros (mais de 780 bilhões de dólares, 4,6 trilhões de reais).

