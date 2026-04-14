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União Europeia UE fecha acordo para elevar tarifa do aço a 50% e reduzir cotas de importação Entendimento prevê cortar quase pela metade o volume de importações livres de tarifa, para 18,3 milhões de toneladas por ano

A União Europeia (UE) chegou a um acordo político para elevar de 25% para 50% as tarifas sobre importações de aço acima de cotas e reduzir significativamente os volumes isentos, em uma tentativa de proteger o setor diante do excesso global de oferta, segundo comunicado do Parlamento Europeu.

O entendimento prevê cortar quase pela metade o volume de importações livres de tarifa, para 18,3 milhões de toneladas por ano, uma redução de 47% em relação a 2024. A nova alíquota de 50% também será aplicada a produtos de aço fora do escopo das cotas.

A medida substituirá o atual mecanismo de salvaguardas, em vigor desde 2018 e com vencimento em 30 de junho de 2026, e pode entrar em vigor já em 1º de julho, após aprovação formal do Conselho e do Parlamento.

O pacote também reforça a rastreabilidade das importações, exigindo que exportadores detalhem a origem do aço, incluindo onde ocorreu a fundição e o vazamento do metal, fator que será considerado na distribuição de cotas entre países.

O regulamento prevê ainda uma revisão em seis meses para avaliar possível ampliação do escopo de produtos. A indústria siderúrgica europeia, que já perdeu cerca de 100 mil empregos desde 2008, enfrenta pressão de importações mais baratas em meio à intensificação de medidas protecionistas no comércio global.



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