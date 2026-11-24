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automóveis UE impõe cotas à importação de veículos híbridos; China sinaliza possível recurso à OMC As medidas entrarão em vigor em 1º de dezembro e terão duração máxima de 200 dias

A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira (24) a imposição de cotas provisórias para a importação de veículos híbridos, com o objetivo de proteger a indústria automobilística da União Europeia (UE) diante do forte aumento das compras externas desde 2023. Em resposta, a China cobrou o cumprimento das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e sinalizou que poderá recorrer à entidade e exigir compensações comerciais

As medidas entrarão em vigor em 1º de dezembro e terão duração máxima de 200 dias. Embora implementem um entendimento alcançado entre Pequim e Bruxelas em 9 de outubro para moderar as exportações chinesas de híbridos ao bloco, as restrições serão aplicadas independentemente do país de origem dos veículos.

As cotas individuais serão destinadas aos países que responderam por mais de 2% das importações europeias desses automóveis em 2025 e corresponderão ao volume importado de cada país naquele ano, acrescido de pouco mais de 15%. Os demais exportadores estarão sujeitos a uma cota residual. Importações acima desses limites serão proibidas.

Segundo a Comissão, o excesso de capacidade produtiva global e a adoção de barreiras comerciais em outros grandes mercados contribuíram para o avanço das importações. A investigação identificou uma "ameaça iminente de prejuízo grave" à indústria europeia, cujas fabricantes vêm perdendo participação de mercado

Em comunicado, o Ministério do Comércio chinês pediu que Bruxelas respeite o consenso bilateral, cumpra integralmente o princípio da não discriminação e conduza a investigação de maneira justa e imparcial. Pequim também afirmou que acompanhará de perto os desdobramentos do processo.

"O protecionismo não oferece saída, e a abertura e a cooperação são o caminho correto", ressaltou a pasta, ao defender que o aprofundamento da colaboração entre as indústrias automobilísticas chinesa e europeia atende aos interesses de ambas as partes.

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