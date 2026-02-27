UE iniciará aplicação provisória do acordo com Mercosul após ratificação de Uruguai e Argentina

A- A+

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta sexta-feira (27) que a União Europeia iniciará a aplicação provisória do acordo comercial com o Mercosul, após a ratificação por Uruguai e Argentina. "Quando eles estiverem prontos, nós estaremos prontos", disse, indicando que o braço executivo da UE foi autorizado pelo Conselho Europeu a avançar assim que houvesse a primeira ratificação no bloco sul-americano

Uruguai e Argentina tornaram-se os primeiros países a concluir o processo interno, nesta quinta-feira (26). Brasil e Paraguai devem seguir nas próximas semanas. Com isso, a Comissão decidiu provisoriamente implementar o acordo, mesmo antes do aval formal do Parlamento Europeu.

Von der Leyen destacou que o acordo cria um mercado de 720 milhões de pessoas e "corta bilhões em tarifas", além de abrir oportunidades para pequenas e médias empresas ampliarem escala. Ela afirmou ainda que o pacto garante à Europa "vantagem estratégica em um mundo de competição acirrada e horizontes curtos".

A aplicação provisória, ressaltou, tem caráter temporário. "O acordo só pode ser plenamente concluído após o consentimento do Parlamento Europeu", disse, acrescentando que o Executivo europeu seguirá trabalhando com os Estados-membros e demais instituições para assegurar um processo "suave e transparente".

Negociado ao longo de 25 anos, o tratado cria uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, abrangendo países que concentram cerca de um quarto do PIB global. O avanço ocorre em meio a choques recentes no comércio internacional, com tarifas impostas pelos EUA e restrições chinesas a minerais críticos, que levaram a UE a acelerar acordos estratégicos.

Para von der Leyen, o Mercosul "encarna o espírito com que a Europa atua no cenário global". "Nossos negócios, trabalhadores e cidadãos colherão os benefícios, e devem colhê-los o quanto antes. Trata-se de resiliência, de crescimento e de a Europa moldar seu próprio futuro", afirmou.

O porta-voz de Comércio da UE, Olof Gill, afirmou que a Europa "precisa do Mercosul", e que o acordo é de grande importância para a atividade comercial do bloco.



