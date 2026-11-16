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União Europeia UE libera 1,7 bilhão de euros à Ucrânia e acusa Rússia de prolongar guerra Esta é a oitava parcela liberada no âmbito do componente de defesa do programa

A União Europeia (UE) liberou mais 1,71 bilhão de euros em assistência militar à Ucrânia para financiar a compra de drones, munições e sistemas de defesa aérea, enquanto pressiona Moscou por um cessar-fogo. Os governos europeus acusam a Rússia de prolongar as negociações de paz sem interromper os ataques à infraestrutura ucraniana, que ameaçam agravar a situação do país às vésperas do inverno no hemisfério norte.

O novo desembolso foi anunciado nesta segunda-feira, 16, pela Comissão Europeia e faz parte do Empréstimo de Apoio à Ucrânia, programa de até 90 bilhões de euros aprovado em fevereiro de 2026. Os recursos serão destinados a atender às necessidades militares urgentes de Kiev, incluindo a aquisição de radares de alerta antecipado e mísseis.

Esta é a oitava parcela liberada no âmbito do componente de defesa do programa. Cerca de 40% do montante será destinado a contratos com fabricantes estabelecidos na UE. O restante também poderá financiar equipamentos produzidos pela indústria de defesa ucraniana.

"Continuaremos nosso apoio inabalável à Ucrânia, como fazemos todos os dias desde o início da guerra de agressão da Rússia", afirmou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. Segundo ela, o bloco seguirá trabalhando por uma paz justa e duradoura, que preserve a soberania e a integridade territorial ucranianas, além da segurança europeia.

Com o novo pagamento, os desembolsos realizados pela Comissão no componente de defesa chegam a 18,1 bilhões de euros. Outros 23,6 bilhões de euro em assistência financeira ainda estão disponíveis para a Ucrânia até o fim de 2026. Desde o início da invasão russa, a UE e seus Estados-membros forneceram 237,6 bilhões de euros em apoio ao país, incluindo 3,8 bilhões de euros provenientes dos rendimentos de ativos russos imobilizados

Europa cobra cessar-fogo

O reforço da assistência militar ocorre em meio à crescente pressão europeia por um cessar-fogo, diante da continuidade dos ataques russos contra instalações de energia e outras infraestruturas essenciais da Ucrânia. A ofensiva ameaça comprometer as condições de vida da população durante o inverno

Em reunião nesta segunda-feira (16), em Bruxelas, ministros das Relações Exteriores da UE acusaram Moscou de prolongar deliberadamente as negociações para encerrar a guerra enquanto intensifica os ataques contra alvos civis.

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, afirmou que a prioridade deve ser interromper os combates e acusou Moscou de intensificar a ofensiva. "O que precisamos ver é um cessar-fogo. Isso não está acontecendo. Pelo contrário, a Rússia está intensificando a escalada", declarou antes da reunião.

As críticas ocorrem após uma rodada de negociações em Abu Dhabi, na semana passada. Na ocasião, os Estados Unidos incentivaram a Ucrânia e seus aliados a aceitarem uma exigência russa de criação de uma nova estrutura de segurança para a Europa, sob o argumento de que a medida poderia contribuir para um acordo de paz.

Os governos europeus, porém, veem a proposta como uma tentativa de enfraquecer a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), obrigando a aliança militar a retirar tropas e equipamentos para posições mais a oeste, semelhantes às que ocupavam antes da entrada de República Tcheca, Hungria e Polônia, em 1999.

Kallas classificou a proposta como "realmente absurda" e ressaltou que a Rússia, por ter iniciado a guerra, não pode exigir novas concessões da Ucrânia e de seus aliados.

A ministra das Relações Exteriores da Irlanda, Helen McEntee, também afirmou que Moscou não mudou sua posição nas negociações e continua atacando civis e infraestruturas essenciais. Os ministros europeus devem ainda aprovar novas sanções contra a Rússia, com foco nos mecanismos financeiros utilizados pelo país para financiar a guerra.

Negociações lideradas pelos EUA avançam pouco

As negociações conduzidas pelos enviados americanos Jared Kushner e Steve Witkoff, que atuam como mediadores entre Rússia e Ucrânia há pouco mais de um ano, ainda não produziram um cessar-fogo duradouro nem avanços significativos rumo a um acordo de paz.

As principais divergências envolvem o controle dos territórios e as futuras garantias de segurança para a Ucrânia. Até agora, os resultados mais concretos das conversas foram as trocas de prisioneiros.

Na semana passada, durante uma cúpula em Dublin, os líderes da UE concordaram que a Europa deverá ser representada nas próximas negociações por assessores de segurança da França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Polônia, além de representantes das principais instituições europeias.

Os governos europeus reconhecem que, embora sejam os principais apoiadores da Ucrânia, não podem atuar simultaneamente como mediadores do conflito. Sua participação deverá se concentrar nas garantias de segurança, na reconstrução do país e em seu futuro. Ressaltam, porém, que somente os próprios ucranianos podem tomar decisões sobre questões relacionadas à soberania nacional.



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