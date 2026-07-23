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Tecnologia UE multa Google em US$ 1 bi por violar legislação em serviço de buscas e loja de aplicativos Comissão Europeia diz que big tech viola a Lei de Mercados Digitais. Decisão ocorre em momento de tensão nas relações comerciais com Trump

O Google, da Alphabet, foi multada em um total de € 890 milhões (US$ 1 bilhão) pela União Europeia por violar a Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act – DMA) do bloco, em uma decisão que pode aumentar ainda mais as tensões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A Comissão Europeia informou, nesta quinta-feira (23), que o Google favoreceu de forma injusta seus próprios serviços de busca e impediu que desenvolvedores de aplicativos direcionassem consumidores para ofertas fora da Play Store. A empresa recebeu uma multa de € 460 milhões pelas supostas práticas relacionadas ao mecanismo de busca e de € 430 milhões de euros pelas infrações envolvendo a Play Store.

"O Google não cumpriu de forma eficaz a Lei dos Mercados Digitais e, hoje, adotamos uma medida de fiscalização firme, porém equilibrada, para punir essas violações", afirmou Teresa Ribera, responsável pela área de concorrência da União Europeia. "Os melhores produtos devem vencer porque são melhores, e não porque pertencem à empresa que opera o mecanismo de busca."

A Comissão deu à gigante americana de tecnologia 60 dias para cumprir a Lei dos Mercados Digitais, sob pena de enfrentar futuras multas periódicas.

"Essa implementação da Lei dos Mercados Digitais continua prejudicando produtos usados diariamente", afirmou Kent Walker, presidente de Assuntos Globais da Google. "Para cumprir a lei, estamos sendo obrigados a eliminar recursos de busca em tempo real que os europeus apreciam, como preços instantâneos e disponibilidade direta de hotéis, voos e restaurantes, além de desmontar proteções de segurança da Google Play."

Apple e Meta multadas recentemente

A mais recente sanção contra o Google ocorre após multas de € 500 milhões contra a Apple e de € 200 milhões contra a Meta., também aplicadas com base na Lei dos Mercados Digitais — legislação que estabelece uma série de regras destinadas a limitar o poder das grandes empresas de tecnologia.

Com essas decisões, o total de penalidades impostas ao Google pela União Europeia ultrapassa € 10 bilhões, valor muito superior às multas aplicadas à Apple, Meta e Microsoft Corp.

Tensão nas relações comerciais

A punição imposta pela União Europeia ocorre em um momento de tensão nas relações comerciais entre a UE e os Estados Unidos, com Donald Trump tendo criticado repetidamente os esforços do bloco para conter o poder das gigantes de tecnologia do Vale do Silício. Quando o Google foi multado pela última vez pela UE, em setembro de 2025, o presidente americano ameaçou impor novas tarifas comerciais ao bloco de 27 países.

A União Europeia assinou um acordo com Trump há um ano que elevou as tarifas sobre a maior parte das exportações europeias para 15%, ao mesmo tempo em que eliminou as tarifas sobre produtos industriais dos Estados Unidos e alguns produtos agroalimentares considerados não sensíveis.

O bloco aceitou o acordo com o objetivo de estabilizar as relações econômicas com Trump, que havia ameaçado impor medidas comerciais e reduzir os compromissos dos Estados Unidos com a segurança europeia.

O acordo comercial, firmado em nível político em julho do ano passado, quase fracassou depois que Trump ameaçou assumir o controle da Groenlândia e após a Suprema Corte dos Estados Unidos invalidar grande parte de seu novo regime tarifário. A União Europeia finalmente ratificou o acordo no mês passado.

O pacto, no entanto, continua sob pressão, já que Trump voltou a ameaçar impor tarifas a alguns países da UE, incluindo Espanha e França.

Ainda assim, a multa de € 890 milhões anunciada nesta quinta-feira está entre as menores já impostas por Bruxelas à Google. Ela sucede uma penalidade de € 2,95 bilhões aplicada no ano passado por práticas anticoncorrenciais na divisão de tecnologia de publicidade (adtech) da empresa, uma multa de € 4,125 bilhões relacionada ao Android e outra de € 2,42 bilhões por prejudicar concorrentes no mercado de buscas de compras.

Uma multa de €1,49 bilhão referente ao AdSense foi anulada pelo Tribunal Geral da União Europeia, mas a decisão está sendo contestada por advogados da UE perante a mais alta instância judicial do bloco.

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