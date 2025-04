A- A+

UNIÃO EUROPEIA UE ofereceu aos EUA tarifas zero sobre bens industriais, diz chefe da Comissão Europeia No fim de semana, o bilionário Elon Musk, assessor do governo estadunidense, disse em uma entrevista que esperava uma zona de livre comércio entre a Europa e os EUA

A União Europeia ofereceu aos Estados Unidos um acordo para adotar tarifas zero sobre produtos industriais, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta segunda-feira (7).

"Estamos prontos para negociar com os Estados Unidos. De fato, oferecemos tarifas zero sobre bens industriais, como fizemos com sucesso com muitos outros parceiros comerciais", disse a chefe do braço Executivo da UE.



Segundo Von der Leyen, a proposta foi feita "repetidamente", mas a ideia não provocou uma "resposta adequada".

Von der Leyen acrescentou que "a Europa está sempre pronta para um bom acordo. Então, nós o mantemos na mesa. Mas também estamos preparados para responder com contramedidas e defender os nossos interesses".

No fim de semana, o bilionário Elon Musk, assessor do governo americano, disse em uma entrevista que esperava uma zona de livre comércio entre a Europa e os EUA.

Em resposta a essa ideia, o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, disse que se Musk tivesse "algo a dizer, ele deveria ir até seu presidente e dizer: 'Vamos acabar com esse absurdo, essa bagunça.'"

O italiano Antonio Tajani afirmou que seu "sonho" era um "mercado único transatlântico livre de tarifas", e o francês Laurent Saint-Martin chamou as declarações de Musk de "uma boa ideia".

