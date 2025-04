UE pede "maior clareza" dos EUA nas negociações tarifárias

A- A+

A União Europeia quer "mais clareza" dos Estados Unidos sobre suas prioridades nas negociações comerciais que visam reverter as tarifas de Donald Trump, disse o chefe de economia e comércio do bloco nesta quarta-feira (23).

"Este compromisso obviamente exige clareza de ambos os lados", disse Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia para Assuntos Econômicos e Financeiros, em um evento em Washington, à margem das reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

"No momento, de fato, gostaríamos de mais clareza sobre as expectativas dos Estados Unidos", acrescentou.

Para o comissário, ainda há "uma janela para negociação".

Em vez de responder com tarifas sobre produtos dos EUA, "deixamos bem claro que queremos uma solução negociada e apresentamos várias propostas concretas, como comprar mais gás natural liquefeito dos Estados Unidos (...) ou reduzir as tarifas sobre os produtos industriais a zero em ambos os lados", disse ele.

