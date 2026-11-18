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União Europeia UE propõe empréstimo adicional de 45 bilhões de euros à Ucrânia em 2027 Segundo o braço executivo da união, o novo crédito será financiado por captações no mercado de capitais, com garantia do orçamento do bloco

A Comissão Europeia apresentou nesta quarta-feira (18) uma proposta para conceder até 45 bilhões de euros em apoio financeiro adicional à Ucrânia em 2027, diante de um déficit de financiamento estimado em 70 bilhões de euros para o próximo ano A iniciativa se soma ao empréstimo de 90 bilhões de euros já aprovado pela União Europeia (UE) para 2026 e 2027.

Segundo o braço executivo da UE, o novo crédito será financiado por captações no mercado de capitais, com garantia do orçamento do bloco. Do total, até 25 bilhões de euros serão destinados à assistência militar e até 20 bilhões de euros, à manutenção de serviços públicos e outras despesas orçamentárias. O desembolso de recursos para o orçamento estará condicionado a reformas nas áreas de Estado de Direito e combate à corrupção.

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, afirmou que a proposta cobrirá cerca de dois terços das necessidades adicionais ucranianas em 2027. O terço restante deverá ser financiado por parceiros internacionais. A Ucrânia só terá de devolver o principal do novo empréstimo quando receber reparações da Rússia, segundo Bruxelas.

O pacote também prevê ampliar o uso de lucros extraordinários gerados por ativos soberanos russos imobilizados para amortizar empréstimos e permitir até 5 bilhões de euros em crédito adicional com garantias de países terceiros com classificação máxima de crédito.

Sanções

Von der Leyen disse ainda que a UE apresentará na próxima semana seu 22º pacote de sanções contra a Rússia. As propostas financeiras serão submetidas ao Parlamento Europeu e ao Conselho da UE.

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