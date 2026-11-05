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inteligência artificial UE quer implementar certificados de "alfabetização em IA" para alunos "Isto ajudará os jovens estudantes a compreender como a IA funciona, verificar as informações que fornece, detectar manipulações e saber quando desconectar-se", afirmou a vice-presidente da Comissão Europeia

A União Europeia (UE) anunciou, nesta quinta-feira (5), que pretende começar a testar um certificado de "alfabetização em inteligência artificial" para estudantes, como parte de seus esforços para administrar o impacto desta tecnologia em rápido desenvolvimento no âmbito educacional.

"Isto ajudará os jovens estudantes a compreender como a IA funciona, verificar as informações que fornece, detectar manipulações e saber quando desconectar-se", afirmou a vice-presidente da Comissão Europeia, Roxana Minzatu.

Bruxelas informou que pretende lançar o novo certificado para estudantes de 15 anos durante o ano letivo de 2027-2028.

A iniciativa foi anunciada no momento em que professores e alunos de todo o mundo tentam enfrentar o impacto da IA nas salas de aula.

A UE, que não tem competências para controlar as políticas educacionais de seus 27 Estados-membros, já apoia iniciativas destinadas a estudar como implementar de maneira segura a IA no ensino das crianças.

Ao mesmo tempo, Bruxelas promove uma legislação para limitar o acesso dos adolescentes mais jovens às redes sociais.

Minzatu insistiu que as iniciativas não são contraditórias.

"A IA tem a capacidade de potencializar consideravelmente determinados processos educacionais, como a tutoria e o aprendizado personalizado", afirmou.

"Estas são formas de utilizar a tecnologia e a inteligência artificial que não têm nada a ver com os algoritmos viciantes das plataformas".

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