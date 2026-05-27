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União Europeia UE: Registros de carros novos sobem 4,2% até abril; elétricos chegam a 19,7% do mercado Em contrapartida, a participação combinada de carros a gasolina e a diesel recuou para 30,2%, de 38,1% um ano antes

Os registros de carros novos na União Europeia (UE) cresceram 4,2% até abril de 2026, sustentados pela demanda por tecnologias eletrificadas e por novos - ou revisados - benefícios fiscais e programas de incentivo em grandes mercados do continente, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (27) pela Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA, pela sigla em francês).

No acumulado do ano até abril, os veículos 100% elétricos (BEV) responderam por 19,7% do mercado da UE, ante 15,3% no mesmo período do ano passado. Já os híbridos (HEV) lideraram como a motorização mais escolhida, com 38,2% de participação.

Os híbridos plug-in (PHEV) ficaram com 9,6% do mercado. Em contrapartida, a participação combinada de carros a gasolina e a diesel recuou para 30,2%, de 38,1% um ano antes.



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