A- A+

Internacional UE segue sem um acordo sobre seu orçamento Durante quase todo o ano de 2026, os dirigentes europeus estão confrontados pelo orçamento para o período 2028-2034

Os dirigentes da União Europeia seguem, nesta quinta-feira (26), sem um acordo sobre o orçamento para 2028-2034, divididos sobre o nível dos gastos e apesar dos apelos para fechá-lo antes das eleições na França no próximo ano.

"Agora é o momento de que todos os dirigentes participem deste debate com uma mentalidade aberta, uma abordagem construtiva e espírito de compromisso", disse o presidente do Conselho Europeu, António Costa, durante uma cúpula em Bruxelas na quinta-feira, e pediu para alcançar um acordo "antes que este ano termine".

Apesar disso, o primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, se mostrou pouco convencido. "Diria que as possibilidades de alcançar um acordo hoje são praticamente nulas. Tampouco parece provável que consigamos por volta do Natal", escreveu nas redes sociais.

Durante quase todo o ano de 2026, os dirigentes europeus estão confrontados pelo orçamento para o período 2028-2034, depois que a Comissão Europeia propôs um plano de gastos de dois trilhões de euros (aproximadamente R$ 12,6 trilhões), que a maioria rejeitou.

Após várias revisões para baixo, a última proposta apresentada no sábado e que está em cima da mesa na cúpula prevê um corte de mais de 200 bilhões de euros (R$ 1,26 trilhão).

Os dirigentes da UE tentam fechar um acordo em dezembro para evitar que as negociações tensas se prolonguem durante um ano marcado por eleições na Europa, entre elas as presidenciais na França.

O grupo de países denominados "frugais", que inclui a Alemanha e os Países Baixos, defende um orçamento mais reduzido. A França, por sua vez, quer mais dinheiro para os agricultores. Outros 17 países do sul, do centro e do leste da Europa pedem mais recursos para apoiar a agricultura e o desenvolvimento regional.

Neste contexto, a líder da extrema direita Marine Le Pen, favorita nas pesquisas para suceder ao presidente Emmanuel Macron, denunciou "manobras políticas mesquinhas" e afirmou que aprovar o orçamento europeu antes das eleições presidenciais francesas de abril significaria "impedir a expressão democrática do povo".

Macron criticou em uma coletiva de imprensa em Bruxelas a "arrogância" de Le Pen e afirmou que ela age como se já estivesse governando.

O presidente francês disse, ainda, que a UE comete um "erro estratégico" com os cortes e advertiu: "Vamos assistir a um atraso dos investimentos públicos europeus frente à China e aos Estados Unidos".

A negociação orçamentária se complicou ainda mais depois que o chefe de governo alemão, Friedrich Merz, condicionou qualquer acordo a que os 27 países-membros da UE acertem o financiamento da Ucrânia.

Concretamente, os Estados-membros deveriam apoiar um empréstimo adicional de 45 bilhões de euros (R$ 283,6 bilhões) para garantir o financiamento da Ucrânia até 2027, mas a República Tcheca, a Hungria e a Eslováquia querem ficar à margem.

Veja também