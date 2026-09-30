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Exportação UE sinaliza retomada de compras de frango e mel do Brasil; governo quer incluir a carne bovina Em reunião no G20, comissário europeu disse que embarques podem voltar 'no curto prazo'. A decisão final sai em comitê técnico nos dias 20 e 21 de outubro

A União Europeia (UE) sinalizou ao governo brasileiro que as exportações de carne de frango e mel para o bloco, suspensas desde o início de setembro, devem ser retomadas em breve.

A indicação foi dada nesta quarta-feira pelo comissário europeu de Comércio e Segurança Econômica, Maroš Šefčovič, em reunião com os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), em Milwaukee (EUA). O Brasil pediu que a carne bovina receba o mesmo tratamento.

O encontro ocorreu à margem da reunião de ministros do Comércio do G20. O Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) afirmaram em nota que o lado europeu fez referência ao resultado positivo da auditoria realizada há algumas semanas no Brasil e manifestou expectativa de que, após terminados os procedimentos burocráticos, as exportações brasileiras de carne de aves e mel para a União Europeia possam ser retomadas no curto prazo.

“O lado brasileiro manifestou expectativa de que procedimento acelerado de autorização possa também ser alcançado para as exportações de carne bovina", diz o texto.

O resultado da auditoria foi divulgado no início desta semana. A Comissão Europeia considerou satisfatório o sistema brasileiro de produção nas cadeias de aves e mel.

Durante a fiscalização, as autoridades sanitárias constataram que o país proíbe o uso de antimicrobianos para estimular o crescimento dos animais e aumentar o rendimento.

Com esse resultado, o Ministério da Agricultura pediu que o relatório seja incluído na pauta do Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações (Scopaff, na sigla em inglês).

É a instância da Comissão Europeia responsável pela decisão final, e sua reunião técnica está marcada para 20 e 21 de outubro.

A UE tirou o Brasil da lista de países que cumprem suas regras sobre o uso de antimicrobianos na pecuária. Essas substâncias são usadas para tratar infecções em animais, e o bloco proíbe que sejam usadas para estimular o crescimento.

Com a medida, o Brasil está proibido desde 3 de setembro de exportar para os 27 países do bloco carne bovina, suína e de frango, além de mel, pescados e ovos.

Os ministros e o comissário europeu também discutiram as restrições da UE à importação de aço.

Segundo a nota, o bloco está revisando a distribuição de cotas de produtos siderúrgicos, o que pode beneficiar o Brasil. O processo terá etapas adicionais em 2027.

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